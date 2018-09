Realov kapetan Sergio Ramos nije izdržao pred novinarima; kako je samo spustio jednoj od najvećih zvijezda

Realov kapetan Sergio Ramos osvrnuo se na izjave Atleticovog napadača Antoine Griezmanna koji je žestoko kritizirao Fifin izbor za najboljeg igrača te se samouvjereno usporedio s Messijem i Cristianom Ronaldom

Stoper 'kraljevskog kluba' u posljednje vrijeme je postao odvjetnik najboljih nogometaša svijeta. Tako je nekoliko puta ponovio da je Luka Modrić zaslužio priznanje od Uefe za nogometaša godine te je uz to poručio da hrvatskom kapetanu pripada i nagrada The Best u Fifinom izboru.