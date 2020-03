Real nakon više od pet godina pobijedio Barcelonu i vratio se na sam vrh prvenstvene ljestvice

Nogometaši madridskog Reala vratili su se na vrh ljestvice španjolskog prvenstva 2:0 pobjedom protiv najvećeg rivala Barcelone u susretu 26. kola igranom na Santiago Bernabeu...

U prvih dvadesetak minuta EL Clasico nije ponudio nikakva veća uzbuđenja, a onda je Barcelona 'stisnula'. Poražavajući je podatak kako Real pred svojim navijačima Barcu u prvenstvenim susretima nije pobijedio još od 25. listopada 2014. godine i to je zasigurno dodatni kočilo igrače Zinedinea Zidanea .

Katalonci prvi put ozbiljno prijete u 21. minuti kad Griezmann iz izgledne situacije puca preko gola... Nekoliko minuta kasnije prijeti i Arthur , ali Courtois to lako brani. Pred kraj prvog dijela veliku priliku imao je i Leo Messi , ali Courtois je još jednom na visini zadatka i taj pokušaj zaustavlja sjajnom intervencijom.

No, gol je doslovno visio u zraku, pitanje je bilo kad će Real zabiti. 'Kraljevima' se pritisak isplatio jer su u 71. minuti došli do gola. Kroos je dodao do Viniciusa koji je prošao po lijevoj strani i matirao nemoćnog Ter Stegena nakon što je lopta na putu prema golu odbila od Piquea.

Do kraja utakmice Barca se pokušavala vratiti, ali Real se dobro branio i u samoj završnici iz protunapada u drugoj minuti sudačke nadoknade preko Mariana Diaza dolazi do još jednog gola. Bio je to ovosezonski prvijenac za napadača Reala.

Real je ovom pobjedom stigao do 56 bodova, jedan manje ima druga Barcelona.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić ušao je u igru za Real u 79. minuti, dok je dokapetan 'vatrenih' Ivan Rakitić igrao za Barcelonu od 81. minute.