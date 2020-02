Već se šesnaest godina 'tuku' na terenu; Sergio Ramos uoči velikog derbija otkrio što stvarno misli o Leu Messiju

Nedjelja, 1. ožujka, Santiago Bernabeu, 21 sat. Igra se 277. El Clasico, najveći svjetski derbi, Real Madrid protiv Barcelone...

'Imam ogromno poštovanje prema njemu... Mislim da je on jedan od najvećih igrača u povijesti. Nadam se da nedjelja neće biti njegov dan, to bi značilo da smo mi odradili naš posao, a ako povrh toga ostvarimo dobar rezultat - bit će još bolje', kazao je Sergio Ramos i nastavio:

'Želim mu sve najbolje kao kolegi profesionalcu, ali sve dok to na nas ne utiče negativno! Teško je, ali ima moje maksimalno poštovanje, mislim da je jedan od najboljih.'

Ramos je potom govorio o tome što njegova ekipa mora učiniti da izvuče pozitivan rezultat u El Clasicu.

'Igrali smo protiv njih toliko puta, tako da znamo kako ih namučiti. Barcelona je ekipa koja teži posjedu lopte. Osjećaju se najneugodnije kada im to pokušate oduzeti. To svi znaju, ne samo Real Madrid... Vršiti visok presing je riskantno, ali im to stvara probleme. Prije se to nije toliko događalo, možda jer su ih protivnici previše respektirali i onda bi oni lijepo odigravali iz dubine. Ali ja mislim da je to ključ: visoki presing i pokušati im ukrasti loptu, tada ih dovodite u neugodnu situaciju', otkriva Ramos i zaključuje: