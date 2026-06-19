Rade Bogdanović žestoko prozvao Zmaja nakon poraza BiH: 'Vratio si je da ti golmana ubije'

Bogdanović smatra da BiH nije nadigrana onako kako sugerira konačan rezultat, nego da je utakmicu izgubila zbog velikih individualnih pogrešaka, pada koncentracije i detalja koji se na ovoj razini skupo plaćaju.

Švicarska je dugo lomila Zmajeve, a onda je u završnici sve otišlo na njezinu stranu. Johan Manzambi zabio je za 1:0 u 74. minuti, Ruben Vargas u 84. povisio je na 2:0, Manzambi je u 90. postigao svoj drugi gol, Ermin Mahmić u nadoknadi je smanjio, a Granit Xhaka iz penala u 97. minuti postavio konačnih 4:1.

'Vratio si je da ti golmana ubije'

Bogdanović je nakon utakmice posebno prozvao Amara Memića zbog reakcije kod prvog gola Švicarske. Smatra da je BiH do tog trenutka dobro stajala, ali da je jedna pogrešna odluka promijenila cijeli tijek utakmice.

'Kakve veze imaju njihove izmjene? Igrali su ljudi 70 minuta, ali su primili gol iz ničega. Ovo su osnovni postulati u nogometu: Vrati je odakle je došla ili je prebaci preko glave. Vratio si je da ti golmana ubije. Momak ju je muški dočekao. Gdje ćeš je tu vratiti?', rekao je Bogdanović gledajući snimku akcije.

Po njegovu mišljenju, Švicarska je imala kvalitetu i bolje pojedince, ali BiH se dugo držala u utakmici.

'Nije ih bilo 70 minuta. Imaju bolje igrače od BiH, ali najveći poraz Bosne je što im najbolji igrač neće igrati utakmicu koja im znači prolaz dalje. Sve ostalo je samo statistika, pad koncentracije i morala', dodao je.

'Muharemović je najveći gubitak, a ne bodovi'

Bogdanović je komentirao i pogrešku Ivana Šunjića, ali je naglasio da ga još više brine crveni karton Tarika Muharemovića. Mladi stoper protiv Katara neće imati pravo nastupa, a Bogdanović smatra da je to za BiH ogroman udarac.

'Na ovoj razini, na svjetskoj razini, to se ne može dogoditi. Na takav način vratiti loptu i pokloniti je...', rekao je Bogdanović o pogrešci Šunjića.

Zatim je posebno izdvojio Muharemovića.

'Muharemović je najveći gubitak, a ne bodovi', poručio je.

BiH nakon dva kola ima jedan bod, osvojen u remiju protiv Kanade, a protiv Katara u zadnjem kolu mora pobijediti ako želi ostati u igri za prolazak skupine. Bogdanović smatra da je upravo ta utakmica pravi test ove momčadi.

'Protiv Katara ćemo vidjeti koliko znaju igrati nogomet'

Za razliku od utakmica protiv Kanade i Švicarske, u kojima je BiH velik dio vremena morala igrati opreznije i čekati svoje trenutke, protiv Katara će, smatra Bogdanović, morati preuzeti odgovornost.

'Protiv Katara nemaju kalkulacija. Pravu snagu Bosne vidjet ćemo protiv rivala od kojeg su bolji. Morat će uzeti loptu u svoje noge i napasti protivnika. Tu ćemo vidjeti koliko znaju igrati nogomet', rekao je Bogdanović.

Posebno je spomenuo igrače koji bi mogli nositi BiH u takvoj utakmici.

'S Alajbegovićem, Bajraktarevićem, ima Džeko, Tabaković, Lukić, visoki su. Muharemović im je mir u obrani, on će faliti. Poslije ovog peha, protiv Katara ih može pogledati sreća', dodao je.

Bogdanović ne skriva uvjerenje da BiH može do pobjede, iako upozorava da Katar ne treba podcijeniti.

'Ne sumnjam da će dobiti Katar, iako ih ne treba podcijeniti. Neće Bosna propustiti šansu, bez obzira na sve. Publika će ih maksimalno podržati, svjesni su što se dogodilo', rekao je.

Poraz kao lekcija

Bogdanović je zaključio da se ovakve utakmice na Svjetskom prvenstvu plaćaju skupo, ali da mogu biti korisne ako igrači i stručni stožer budu potpuno iskreni prema sebi.

BiH je protiv Švicarske dugo bila u igri, ali završnica je pokazala koliko je tanka granica između aktivnog rezultata i teškog poraza. Jedna loša reakcija, crveni karton, pad koncentracije i utakmica koja je do 74. minute bila otvorena završila je kao uvjerljiv poraz.

Sada Zmajevi nemaju prostora za kalkulacije. Protiv Katara ih zanima samo pobjeda, a Bogdanović vjeruje da upravo tada BiH mora pokazati koliko stvarno može.