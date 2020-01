PSG bez problema prošao Reims i izborio finale Liga kupa gdje ih čeka možda i jedini pravi konkurent Lyon

U finalu francuskog nogometnog Liga kupa 4. travnja na stadionu Stade de France igrat će PSG i Lyon

Lyon je mjesto u finalu izborio lutrijom jedanaesteraca nakon što je susret završio 2:2.

Gosti su poveli preko Renata Sanchesa (13), poravnao je Dembele (17-11m), domaće je na prag finala doveo Aouar (85), ali na 2-2 izjednačio je Remy (90+3-11m) iz kaznenog udarca.

Ipak, prilikom izvođenja kaznenih udaraca uspješniji su bili igrači Lyona. Hrvatski igrač Domagoj Bradarić nije konkurirao za nastup u momčadi Lillea.

PSG-u će to biti deseto finale, a do sada je slavio osam puta, posljednji put 2018, dok je Lyon izborio šesto finale, a do sada je dobio samo jedno i to 2001.