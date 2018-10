Procurile glasine o kazni za podivljalog Khabiba; to bi bila katastrofa za neporaženog prvaka i UFC

Bivši UFC-ov teškaš Brendan Schaub tvrdi da je dobio informacije o kazni koja čeka UFC-ovog prvaka Khabiba Nurmagomedova

To je, usporedimo, puno veća kazna od one kojoj se nada predsjednik UFC-a Dana White. On je pak nedavno izjavio kako misli da će neporaženi Dagestanac biti kažnjen s 250 tisuća dolara i četiri do šest mjeseci suspenzije.