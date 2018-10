'Crna zvijer' isto ostala u čudu zbog onoga što su napravili Stipi Miočiću

Derrick Lewis ne razumije kako je dobio priliku boriti se za titulu prije Stipe Miočića, odnosno smatra kako je bivši prvak zaslužiti odmah pokušati vratiti pojas koji mu je Daniel Cormier oduzeo

Novopečeni UFC-ov teškaški izazivač razgovarao je s novinarom TMZ Sportsa te je otkrio kako je zapravo došlo do ugovaranje borbe koju će 3. studenog odraditi u New Yorku. Biti će to manje od mjesec dana nakon UFC 229 pobjede nad Alexandrom Volkovim, piše Fight Site.

'Nazvali su me kada sam već zapravo sve znao, odnosno kada sam znao što planiraju. Mene su zadnjeg kontaktirali. Rekli su mi da su pričali s Cormierom i da je on pristao. Bio sam sretan i teško je bilo išta reći na to', rekao je 'The Black Beast', automatski otkrivši kako ovo ne vidi samo kao veliku priliku nego i kao borbu u kojoj će postati UFC prvak: