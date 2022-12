Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza optimistično je obećao ono što u posljednjih 30 godina nitko nije ispunio...

U 2023. godini krećemo u izgradnju stadiona u Zagrebu, u obnovu Poljuda i ostalih stadiona na kojima igra hrvatska reprezentacija, obećao je na dočeku 'vatrenih' predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić

OK, ali dojam je da novo obećanje posljednjeg u nizu predsjednika HNS-a nitko više niti ne shvaća ozbiljno. Razumljivo je to jer koliko smo se samo takvih obećanja o novom stadionu ili stadionima naslušali od njegovih prethodnika u posljednjih 30 godina? Nitko normalan niti ne broji. A što smo dobili? Samo još jedan 'novi' stadion u nizu...

Neka nitko ne zamjeri, ali dojam je da smo sa svakim novim obećanjem sve dalje od 'novog' stadiona, bio on u Zagrebu ili Splitu jer ta akcija ne ovisi o HNS-u već o političkoj volji stranke na vlasti. A toga do sada nije bilo osim u obećanjima. Samo su privatne/klupske inicijative izgradnje novih stadiona - poput onih u Rijeci i Osijeku - do sada urodile plodom.