Mjesecima hrvatski veznjak Ivan Rakitić puni španjolske medije, a tema je naravno njegovo nezadovoljstvo i sve izgledniji odlazak iz Barcelone

Naravno, nije Ivan Rakitić najveći problem kojeg trenutačno ima Barcelona. Udarnoj momčadi je potrebno nekoliko značajnih promjena, a traži se i novi trener.

No, kada je 32-godišnji Ivan Rakitić u pitanju sve je izglednije kako će, kada se službeno završi ova sezona koja je prekinuta zbog pandemije koronavirusa, promijeniti klub.

Poznato je kako je za njega interes pokazao Juventus, a jedno vrijeme u igri je bio i PSG. Spominjao se i Atletico Madrid, ali činjenica jest kako Rakitić zasad 'ima dobre karte u rukama' jer mu ugovor vrijedi od ljeta 2021. godine pa mu se naravno nikud ne žuri.

No, dobro obavješteni novinari talijanskog Tuttosporta doznali su kako je Juventus već napravio prvi korak, ali da igraju taktički i zasad nisu poslali službenu ponudu.

Glavni čovjek te operacije je Fabio Paratici, jedan od čelnika Juventusa koji je zadužen za pojačanja, svoj stav o angažiranju Rakitića predstavio je čelnicima Barcelone. To je zapravo bio prvi korak da se 'opipa puls' divu iz Katalonije.

U cijeloj priči odavno je jasno kako se Rakitiću nikuda ne žuri i želi ostati u Barceloni iz više razloga; zna da će dobiti kad-tad priliku, ima siguran ugovor i uz sve to važan razlog je obitelj (supruga Raquel i dvije kćeri) koju ne želi na silu seliti.

'Rakitić je svjestan toga kako za njega nema budućnosti u Barceloni, ali želi držati pod kontrolom svoj odlazak iz kluba', između ostalog piše Mundo Deportivo. Ako su doznali kako razmišlja onda je jasno kako je poslao znakovitu poruku svojim šefovima

U prijevodu to znači kako je jasno dao do znanja čelnicima kluba da ga ne prodaju na silu i ne nude drugim klubovima jer on mora odobriti klub u koji seli, a s druge strane čelnici Barce su svjesni kako će im u ljeto 2021. otići besplatno. Dakle, sve je izvjesnije kako će u ljetnom prijelaznom roku Rakitić napustiti Camp Nou kako bi klub vratio barem dio novaca uloženih u njega. A podsjetimo, donedavno su za njega mogli dobiti 50 milijuna eura, a prema Transfermarktu trenutačna vrijednost iznosu mu svega 20 milijuna eura s tendencijom pada. Jer već je zakoračio u 33. godinu života…