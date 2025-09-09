ovako nešto se još nije dogodilo

Poslušajte kako krcata Marakana kao nikad dosad vrijeđa Aleksandra Vučića

S.Č.

09.09.2025 u 23:47

Navijači Srbije
Navijači Srbije Izvor: Profimedia / Autor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia
Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine – Engleska je u Beogradu slavila s uvjerljivih 5:0.

To je ujedno i najuvjerljiviji domaći poraz Srbije otkako nastupa kao samostalna država.

Do sada je najteži poraz na domaćem terenu bio onaj protiv Belgije 2012., kada je završilo 0:3. Englezi su sada nadmašili taj rezultat i ponizili momčad Dragana Stojkovića. S ukupnog aspekta, jedini ovako težak poraz bio je 2019. protiv Ukrajine (0:5), ali tada je Srbija igrala u gostima.

Dok se reprezentacija Srbije nije krenula raspadati, navijanje je još i bilo u nekom sportkom, nogometnom duhu, no kad je Gordi Albion krenuo 'trpati', tribine su poludjele. Najprije je salve uvreda primio izbornik Srbije Dragan Stojković Piksi, da bi se onda bijes okrenuo na najdražu metu - Aleksandra Vučića.

Počelo je s 'Ko ne skaće taj je čaci', a nastavilo se žestokim vrijeđanjem Vučića cijele Marakane. Poslušajte kako je to zvučalo na OVOM linku.

