Poruka LeBrona Jamesa nakon što je postao prvi igrač koji je ovo uspio; je li bio bahat?

LeBron James, jedan od najboljih košarkaša svih vremena, još jednom se upisao u povijest NBA lige. No, ovaj puta zvijezda Cleveland Cavaliersa uspjela je pomaknuti granice

'Iskreno, ne volim da me se uspoređuje s bilo kime. Osjećam kako sam jedinstven igrač. Tip sam igrača kakvog ova liga nije vidjela ranije i jako sam ponosan na to. Želim to nastaviti i ostati takav u bliskoj budućnosti', poručio je iskreno, a neki će reći i pomalo bahato, košarkaš koji je igrao posljednjih sedam NBA finala (osvojio je tri titule) i koji ima četiri titule MVP-a sezone. I uz to još mnoge rekorde.

Ovog ljeta u ugovoru ima opciju kojom može postati slobodan igrač, a sve se više govori kako će tu opciju iskoristiti kako bi posljednji ugovor u karijeri odradio u novom klubu s kojim želi osvojiti još koju titulu. Pred LeBronom je u svakom slučaju novi izazov…