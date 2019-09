Ponuda koja se ne odbija; svi su složni da je baš Mario Mandžukić najidealnije rješenje za probleme posrnulog velikana

Mario Mandžukić gotovo sigurno neće karijeru nastaviti u nekom od katarskih klubova, hrvatski će napadač ostati u Juventusu iako ga je trener Maurizio Sarri prekrižio te će pričekati zimski prijelazni rok kako bi potpisao za Manchester United

Engleski mediji bliski Manchester Unitedu uvjereni su kako je cijela priča oko dolaska Marija Mandžukića na Old Trafford praktički gotova stvar. Istina, Mandžo je ovog ljeta pregovarao s Unitedom, no navodno je transfer propao jer 'crveni vragovi' nisu željeli preuzeti njegov ugovor i plaću koji ima u Juventusu, a on nije želio pristati na manju svotu...