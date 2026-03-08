MILANSKI DERBI

Pogledajte ocjenu, ali i Modrićev učinak u još jednoj Milanovoj pobjedi; Sučić skoro stopostotan

S.Š. / Hina

08.03.2026 u 23:03

Luka Modrić vs. Nicolo Barella
Luka Modrić vs. Nicolo Barella Izvor: EPA / Autor: ROBERTO BREGANI
Nogometaši Milana smanjili su zaostatak za Interom na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na sedam bodova zahvaljujući minimalnoj 1:0 pobjedi u međusobnom ogledu u 28. kolu.

Gol koji je zadržao kakvu-takvu neizvjesnost u borbi za naslov prvaka postigao je lijevi bek Estupinan u 35. minuti nakon odličnog proigravanja Fofane.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan, dok je Petar Sučić ušao u igru za Inter u 59. minuti.

Imao je Modrić nekoliko dobrih poteza, a posebno opasan bio je udarac s početka dvoboja, koji je prohujao par centimetara od vratnice Interovog gola.

Modrić je za svoj nastup dobio 'lijepih' 7.4, što je među višim ocjenama u Milanovoj momčadi ove nedjelje.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: SofaScore

Više informacija pronađite OVDJE.

Petar Sučić, kao što smo pisali, priliku je čekao s klupe, ali u igru je ušao u 59. minuti. I u tih 30-ak minuta bio je zapažen, dobio je ocjenu 7.2, što je s obzriom na vrijeme provedeno na terenu jako dobro.

A njegove brojke su impresivne. Gotovo u svim segmentima bio je stopostotan.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: SofaScore

Više infor acija pronađite OVDJE.

