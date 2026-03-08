Pogledajte ocjenu, ali i Modrićev učinak u još jednoj Milanovoj pobjedi; Sučić skoro stopostotan

Sponzor rubrike
Nogometaši Milana smanjili su zaostatak za Interom na vrhu ljestvice talijanskog prvenstva na sedam bodova zahvaljujući minimalnoj 1:0 pobjedi u međusobnom ogledu u 28. kolu.
Gol koji je zadržao kakvu-takvu neizvjesnost u borbi za naslov prvaka postigao je lijevi bek Estupinan u 35. minuti nakon odličnog proigravanja Fofane.
Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan, dok je Petar Sučić ušao u igru za Inter u 59. minuti.
Imao je Modrić nekoliko dobrih poteza, a posebno opasan bio je udarac s početka dvoboja, koji je prohujao par centimetara od vratnice Interovog gola.
Modrić je za svoj nastup dobio 'lijepih' 7.4, što je među višim ocjenama u Milanovoj momčadi ove nedjelje.
Petar Sučić, kao što smo pisali, priliku je čekao s klupe, ali u igru je ušao u 59. minuti. I u tih 30-ak minuta bio je zapažen, dobio je ocjenu 7.2, što je s obzriom na vrijeme provedeno na terenu jako dobro.
A njegove brojke su impresivne. Gotovo u svim segmentima bio je stopostotan.
