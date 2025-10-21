Dinamu u Švedskoj sudi neiskusni Francuz, jedna je stvar kod njega vrlo zanimljiva

Nogometaši Dinama u četvrtak (21 sat) u 3. kolu Europske lige gostuju kod švedskog Malmöa, a UEFA je objavila tko će suditi ovaj susret
Francuski sudac Willy Delajod (33) bit će glavni sudac na utakmici Malmöa i Dinama u četvrtak (21 sat), u 3. kolu Europske lige.
Delajod je mladi sudac za kojeg Francuzi tvrde da ima veliki potencijal za uspješnu karijeru. Do sada nije sudio utakmice Lige prvaka u skupni, a susret Dinama i Malmöa će mu biti tek četvrta utakmica u Europskoj ligi!
Od hrvatskih klubova Delajod je do sada imao priliku suditi jedino finalni susret UEFA-ine Youth League, gdje su juniori Hajduka poraženi od AZ Alkmaara.
Uz njega će u Malmöu biti sunarodnjaci, pomoćnici Erward Finjean i Valentin Evrard. VAR sudac je Bastien Dechepy, a AVAR Nicolas Rainville.
Prošle je sezone Delajod sudio ukupno 31 susret u svim natjecanjima, u prosjeku pokazuje 3,5 žutih kartona po susretu, a poprilično je 'težak' na crvenim kartonima. Prošle ih je sezone pokazao samo šest, a ove - niti jedan!
Kao upozorenje igračima Dinama treba biti ono što statistički upada u oči, a to je broj dosuđenih jedanaesteraca. Prošle ih je sezone Delajod dosudio 11, statistički po jedan na tri utakmice.
No, ove se sezone 'raspištoljio' pa je u sedam dosadašnjih utakmica svirao isto toliko penala! Čisto da se zna...
Spomenimo i to kako u četvrtak utakmicu 3. kola Konferencijske lige igra Rijeka. Na Rujevicu stiže praška Sparta (18.45 sati), a taj će susret suditi Englez Robert Jones (38).
U Europskoj ligi sudio je tek jednu utakmicu, a u Konferencijskoj će mu ovo biti četvrta. Jedna od tih bila je ona koju je prije dvije godine na Maksimiru Dinamo igrao protiv Viktorije Plzen (0:1).
Jones pokazuje u prosjeku tri žuta kartona po susretu, a ove sezone još nikome nije pokazao crveni, a dosudio je tek sva penala u devet utakmica koliko je sudio.
Na Rujevici će mu pomoćnici biti Lee Betts i Neil Davies, VAR sudac je Matthew Donohue, a AVAR Timothy Wood.