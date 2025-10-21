Dinamu u Švedskoj sudi neiskusni Francuz, jedna je stvar kod njega vrlo zanimljiva

Francuski sudac Willy Delajod (33) bit će glavni sudac na utakmici Malmöa i Dinama u četvrtak (21 sat), u 3. kolu Europske lige.

Uz njega će u Malmöu biti sunarodnjaci, pomoćnici Erward Finjean i Valentin Evrard. VAR sudac je Bastien Dechepy , a AVAR Nicolas Rainville .

Od hrvatskih klubova Delajod je do sada imao priliku suditi jedino finalni susret UEFA-ine Youth League, gdje su juniori Hajduka poraženi od AZ Alkmaara.

Delajod je mladi sudac za kojeg Francuzi tvrde da ima veliki potencijal za uspješnu karijeru. Do sada nije sudio utakmice Lige prvaka u skupni, a susret Dinama i Malmöa će mu biti tek četvrta utakmica u Europskoj ligi!

Prošle je sezone Delajod sudio ukupno 31 susret u svim natjecanjima, u prosjeku pokazuje 3,5 žutih kartona po susretu, a poprilično je 'težak' na crvenim kartonima. Prošle ih je sezone pokazao samo šest, a ove - niti jedan!

Kao upozorenje igračima Dinama treba biti ono što statistički upada u oči, a to je broj dosuđenih jedanaesteraca. Prošle ih je sezone Delajod dosudio 11, statistički po jedan na tri utakmice.

No, ove se sezone 'raspištoljio' pa je u sedam dosadašnjih utakmica svirao isto toliko penala! Čisto da se zna...

Spomenimo i to kako u četvrtak utakmicu 3. kola Konferencijske lige igra Rijeka. Na Rujevicu stiže praška Sparta (18.45 sati), a taj će susret suditi Englez Robert Jones (38).

U Europskoj ligi sudio je tek jednu utakmicu, a u Konferencijskoj će mu ovo biti četvrta. Jedna od tih bila je ona koju je prije dvije godine na Maksimiru Dinamo igrao protiv Viktorije Plzen (0:1).

Jones pokazuje u prosjeku tri žuta kartona po susretu, a ove sezone još nikome nije pokazao crveni, a dosudio je tek sva penala u devet utakmica koliko je sudio.

Na Rujevici će mu pomoćnici biti Lee Betts i Neil Davies, VAR sudac je Matthew Donohue, a AVAR Timothy Wood.