Pogledajte ludo slavlje nakon bronce! Igrači uletjeli na tribinu, Stožicama se ori hrvatska pjesma

S. M.

07.02.2026 u 18:37

Slavlje igrača Hrvatske
Slavlje igrača Hrvatske Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac
Hrvatska futsal reprezentacija osvojila je povijesnu brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Ljubljani.

Hrvatska je u nevjerojatnoj završnici u zadnje dvije minute ispusila prednost 5:3 i Francuzi su golom sedam sekundi prije kraja izborili šesterce.

No, Hrvatska je zadržala koncentraciju, pogodila je svih šest penala i nakon što je Toure u odlučujućoj seriji poslao loptu visoko preko gola, krenulo je veliko slavlje u Stožicama.

Igrači hrvatske reprezentacije jurnuli su na tribine i slavili sa svojim prijateljima i navijačima, a dvoranom se orila pjesma hrvatskih navijača. Kako je to sve izgledalo, pogledajte OVDJE.

