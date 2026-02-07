Pogledajte ludo slavlje nakon bronce! Igrači uletjeli na tribinu, Stožicama se ori hrvatska pjesma

Hrvatska je u nevjerojatnoj završnici u zadnje dvije minute ispusila prednost 5:3 i Francuzi su golom sedam sekundi prije kraja izborili šesterce.

No, Hrvatska je zadržala koncentraciju, pogodila je svih šest penala i nakon što je Toure u odlučujućoj seriji poslao loptu visoko preko gola, krenulo je veliko slavlje u Stožicama.

Igrači hrvatske reprezentacije jurnuli su na tribine i slavili sa svojim prijateljima i navijačima, a dvoranom se orila pjesma hrvatskih navijača. Kako je to sve izgledalo, pogledajte OVDJE.