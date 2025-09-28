sjajna obrana golmana

Pogledajte kako je Sandro Kulenović izborio pa zapucao penal protiv Slaven Belupa

I.Ž.

28.09.2025 u 19:48

Sandro Kulenović NK Dinamo
Sandro Kulenović NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
U 60. minuti utakmice Dinama i Slaven Belupa Sandro Kulenović je izborio penal kojeg je odlučio sam izvesti. Bila je to kriva odluka...

U 59. minuti Sandro Kulenović je krenuo na jednu povratnu loptu koja je išla prema golmanu Slaven Belupa Osmanu Hadžikiću.

U toj je utrci Kulenović bio brži pa ga je Hadžikić srušio, a sudac je dosudio penal za Dinamo.

Dinamo - Slaven (penal na Kulenoviću) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Kulenović je sam odlučio izvesti najstrožu kaznu, a to se pokazalo kao pogrešna odluka. Hadžikić se iskupio, 'pročitao' je Kulenovića koji je odlučio pucati u njegovu lijevu stranu te obranio penal napadaču Dinama.

Dinamo - Slaven (Kulenović, promašeni penal) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel
Dinamo - Slaven Belupo, SHNL, 28.9.2025. Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL

