Pogledajte kako je Sandro Kulenović izborio pa zapucao penal protiv Slaven Belupa

U 60. minuti utakmice Dinama i Slaven Belupa Sandro Kulenović je izborio penal kojeg je odlučio sam izvesti. Bila je to kriva odluka...
U 59. minuti Sandro Kulenović je krenuo na jednu povratnu loptu koja je išla prema golmanu Slaven Belupa Osmanu Hadžikiću.
U toj je utrci Kulenović bio brži pa ga je Hadžikić srušio, a sudac je dosudio penal za Dinamo.
Kulenović je sam odlučio izvesti najstrožu kaznu, a to se pokazalo kao pogrešna odluka. Hadžikić se iskupio, 'pročitao' je Kulenovića koji je odlučio pucati u njegovu lijevu stranu te obranio penal napadaču Dinama.