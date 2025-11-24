PREMIER LIGA

Pogledajte kako je Everton s igračem manje šokirao ManUtd; dobio crveni jer je ošamario suigrača

S.Š. / Hina

24.11.2025 u 23:11

Manchester United - Everton
Manchester United - Everton
U posljednjoj utakmici 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Everton je s igračem manje pobijedio Manchester United 1:0 ostvarivši prvu pobjedu na Old Traffordu nakon 2013.

Pobjedu Evertona obilježili su fantastična predstava vratara Jordana Pickforda i nevjerojatno glup potez veznjaka Idrissa Gueyea.

Gosti su stigli do pobjede premda su od 13. minute igrali s igračem manje nakon što je zbog nevjerojatnog poteza isključen Gueye. Senegalski veznjak je naime, udario suigrača Michaela Keanea.

Isključenje igrača Evertna pogledajte OVDJE.

Između stopera i veznjaka Evertona prvo je došlo do verbalnog sukoba, potom do naguravanja, a zatim je Gueye ošamario suigrača nakon čega mu je sudac Tony Harrington pokazao crveni karton.

Ovo je prvi put da je igrač Premier lige isključen zbog svađe sa suigračem otkako je Ricardo Fuller iz Stoke Cityja isključen zbog udaranja Andyja Griffina tijekom utakmice protiv West Ham Uniteda 2008. godine.

Everton je s igračem manje poveo u 29. minuti golom Kiernana Dewsburyja-Halla. U nastavku susreta momčad Davida Moyesa se junački branila i obranila.

Briljirao je Pickford koji se istaknuo s nekoliko sjajnih obrana. United je imao 70 posto posjeda lopte, Crveni vragovi su uputili 25 udaraca, pri čemu sedam unutar okvira, ali nisu uspjeli izjednačiti.

Za Moyesa je ovo bila prva ligaška pobjeda na Old Traffordu kao gostujući menadžer iz 18. pokušaja. I pobijedio je svoje bivše poslodavce.

