Pogledajte facu zvijezde kad je shvatio da je zabio gol koji njegovu reprezentaciju vodi na strašne suparnike

sp 2026.

Pogledajte facu zvijezde kad je shvatio da je zabio gol koji njegovu reprezentaciju vodi na strašne suparnike

  • S. M.
  • Zadnja izmjena 28.06.2026 08:45
  • Objavljeno 28.06.2026 u 08:45
Alžir - Austrija
Alžir - Austrija Izvor: EPA / Autor: AMY KONTRAS
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Alžir i Austrija su u nevjerojatnoj završnici 3. kola skupine J odigrali 3:3.

Uoči utakmice i jednima i drugima bod je bio dovoljan za prolazak u drugi krug pa se očekivala 'mrtva' utakmica bez previše golova.

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No, Austrija je povela u 28. minuti preko Arnautovića da bi Belghali u 45. izjednačio na 1:1. Sabitzer je u 55. minuti vratio Austriju u vodstvo, ali je Mahrez u 60. minuti zabio za 2:2 nakon čega je tempo susreta potpuno pao i kao da se samo čekao kraj.

Pred kraj susreta obje momčadi nezainteresirano su se dodavale da bi u trećoj minuti nadoknade Alžir potpuno neočekivano poveo. Aouar je odigrao dubinsku loptu za Mahreza, koji je pobjegao čuvaru i preciznim udarcem zabio za 3:2.

Slavlje gola ubrzo se pretvorilo u zabrinutost jer je Mahrez očito zaboravio ključnu stvar: remi je njegovu momčad u drugom krugu vodio na Švicarsku, a pobjeda na moćnu Španjolsku.

U nevjerojatnim scenama vidjeli smo kako Mahrez i Bensebaini zabrinuto raspravljaju, a pridružio im se i Chaibi. Mahrez je shvatio da zabijanje gola možda nije baš najpametniji potez, a suigrači su također djelovali pomalo šokirano.

Igrači Alžira
Igrači Alžira Izvor: Screenshot / Autor: HRT

O čemu su Alžirci pričali, nikad nećemo saznati, ali smo jako dobro vidjeli da se nisu baš grčevito branili u 96. minuti kad je Saša Kalajdžić zabio za 3:3. Taj gol Austriju je odveo u drugi krug, a Alžiru bitno olakšao ždrijeb...

Gol Austrije za 3:3 pogledajte OVDJE.

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