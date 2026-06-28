Pogledajte facu zvijezde kad je shvatio da je zabio gol koji njegovu reprezentaciju vodi na strašne suparnike

Uoči utakmice i jednima i drugima bod je bio dovoljan za prolazak u drugi krug pa se očekivala 'mrtva' utakmica bez previše golova.

No, Austrija je povela u 28. minuti preko Arnautovića da bi Belghali u 45. izjednačio na 1:1. Sabitzer je u 55. minuti vratio Austriju u vodstvo, ali je Mahrez u 60. minuti zabio za 2:2 nakon čega je tempo susreta potpuno pao i kao da se samo čekao kraj.

Pred kraj susreta obje momčadi nezainteresirano su se dodavale da bi u trećoj minuti nadoknade Alžir potpuno neočekivano poveo. Aouar je odigrao dubinsku loptu za Mahreza, koji je pobjegao čuvaru i preciznim udarcem zabio za 3:2.

Slavlje gola ubrzo se pretvorilo u zabrinutost jer je Mahrez očito zaboravio ključnu stvar: remi je njegovu momčad u drugom krugu vodio na Švicarsku, a pobjeda na moćnu Španjolsku.

U nevjerojatnim scenama vidjeli smo kako Mahrez i Bensebaini zabrinuto raspravljaju, a pridružio im se i Chaibi. Mahrez je shvatio da zabijanje gola možda nije baš najpametniji potez, a suigrači su također djelovali pomalo šokirano.