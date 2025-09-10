Pogledajte bizarnu scenu u Zenici: Trener Austrije nakon utakmice biciklom ušao u teren

Strijelac za domaćine bio je Edin Džeko , dok su pobjedu Austriji donijeli Marcel Sabitzer i Konrad Laimer . Time je BiH upisala prvi poraz u ovim kvalifikacijama nakon četiri uzastopne pobjede, no susret je, uz pogotke, obilježio i trenutak kakav rijetko tko pamti.

Austrijski izbornik Ralf Ragnnick tijekom poluvremena priredio je neobičan prizor – izravno s klupe odvezao se u svlačionicu na električnom biciklu. Sve se odigralo u nekoliko sekundi pa je samo nakratko uhvaćeno u televizijskom prijenosu. Kada se na ekranu pojavio Rangnick na biciklu, komentator Sportkluba ostao je potpuno zatečen. Situaciju pogledajte OVDJE.

Nakon susreta Rangnick je objasnio zašto se odlučio na potez koji je iznenadio sve gledatelje: ‘Znali smo da su ovdje hodnici prilično dugi, a ja još uvijek ne mogu puno hodati. Budući da zbog širine nije bilo moguće organizirati golf vozilo, odlučili smo se za električni bicikl.’