Engleska u dva susreta dala Andori 3 gola, Srbiji na Marakani 5! Tuchel: Postoji razlika između Srbije i Andore

Engleska je u Beogradu opravdala ulogu favorita i u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo svladala Srbiju s uvjerljivih 5:0.
Nakon utakmice engleski izbornik Thomas Tuchel dao je kratak, ali jasan komentar.
‘Imali smo odličan tjedan, od početka do kraja. Svaka utakmica je drugačija. Podigli smo razinu kvalitete s loptom i bez nje. Postoji razlika između Andore i Srbije, morate biti na visini zadatka’, rekao je Tuchel.
Podsjetimo, Engleska je u prethodna dva susreta s Andorom postigla tek tri pogotka, dok je protiv Srbije bila daleko efikasnija.
Englezi su nakon pet kola na stopostotnom učinku i uvjerljivo vode u skupini K, dok Srbija ima sedam bodova i utakmicu manje. Sljedeći susret igrat će 11. listopada protiv Albanije u Beogradu.