Engleska u dva susreta dala Andori 3 gola, Srbiji na Marakani 5! Tuchel: Postoji razlika između Srbije i Andore

Nakon utakmice engleski izbornik Thomas Tuchel dao je kratak, ali jasan komentar.

ovako nešto se još nije dogodilo

‘Imali smo odličan tjedan, od početka do kraja. Svaka utakmica je drugačija. Podigli smo razinu kvalitete s loptom i bez nje. Postoji razlika između Andore i Srbije, morate biti na visini zadatka’, rekao je Tuchel.

Podsjetimo, Engleska je u prethodna dva susreta s Andorom postigla tek tri pogotka, dok je protiv Srbije bila daleko efikasnija.

Englezi su nakon pet kola na stopostotnom učinku i uvjerljivo vode u skupini K, dok Srbija ima sedam bodova i utakmicu manje. Sljedeći susret igrat će 11. listopada protiv Albanije u Beogradu.