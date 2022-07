Podmlađene 'Kraljice šoka' pregazile nedorasle Srpkinje i izborile finale Mediteranskih igara; u finalu protiv Španjolki

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija pobijedila je Srbiju 31:20 u polufinalu Mediteranskih igara. Tako je naša podmlađena reprezentacija treći put u povijesti stigla do finala ovog natjecanja. Godine 1993. osvojile su zlato, četiri godine kasnije poražene su u finalu. Što je pred 'kraljicama šoka'? U velikom finalu čeka ih Španjolska koja je u drugom polufinalu pobijedila Portugal 26:24

Na isteku 20. minute, Hrvatska počinje stvarati razliku i relativno mirno privodi kraju prvo poluvrijeme. Najveća prednost naše reprezentacije bila je plus pet dvije minute prije predaha. Na poluvremenu je bilo 14:12. Sjajno je taj dio odigrala Katarina Pavlović koja je dala točno pola naših golova, uz samo jedan promašaj.

U nastavku, Hrvatska je bila još bolja. Srbija ni jednog trenutka nije zaprijetila. Nakon desetak minuta igre u drugom dijelu naše rukometašice su imale osam golova viška. Srbijanski izbornik je rotirao sve što je mogao, ali za raspoloženu i razigranu Hrvatsku jednostavno nije uspio pronaći dobru sedmorku.

Prvi put Hrvatska je otišla na plus deset u 50. minuti. I ne samo da je održala do kraja, nego je to uspjela i još malo povećati. Pri tome je izbornik Nenad Šoštarić dobio mogućnost da u završnici da priliku i onim djevojkama koje su manje igrale na ovom turniru.

Po osam golova dale su Katarina Pavlović i Tina Barišić. Odlična je posebno u drugom dijelu bila i Lana Jarak koje je imala učinak 7 od 7. Sjajna je na golu bila i Antonija Tucaković koja je skupila 13 obrana. Kod Srbije osam golova Aleksandre Vukajlović.

U prvom polufinalnom susretu Španjolska je pobijedila Portugal 26:24. Tako će Hrvatska i Španjolska u srijedu 6. srpnja od 15 sati odlučivati o pobjedniku Mediteranskih igara, a prije toga u 10 sati Portugal i Srbija igrati za broncu.

'Izuzetno velika i značajna pobjeda za hrvatski ženski rukomet. Otišli smo na ove Mediteranske igre s varijantom da ćemo dati sve od sebe i pokušati napraviti što je god moguće, međutim sumnjam da je puno ljudi vjerovalo da možemo doći do ovog nivoa jer od onog prvog popisa nam je otkazalo pet, šest igračica i od onog popisa otkad smo krenuli ovdje, dan prije polaska Lea Franušić. Prva utakmica prijateljska Šimara, utakmica s Alžirom Lucija Bešen, znači tri izuzetno bitne igračice u toj reprezentaciji. Franušić kao zamjena za Katu Pavlović, Lucija Bešen prva golmanica i prvo lijevo krilo Andrea Šimara. Međutim, meni je izuzetno drago da su današnji posao na utakmici napravile Antonia Tucaković na golu koja je u drugom poluvremenu posebno odradila strašan dio posla i ono s čime se jako ponosim je Lana Jarak koja je otkad je dobila šansu ovdje nakon povrede u prvoj prijateljskoj utakmici (Šimare), znači čitav turnir je odigrala u prvoj postavi. Lana Jarak je pokazala strašno veliku stvar, strašno veliko srce, veliku borbenost i mi smo s njom dobili još jedno lijevo krilo za A reprezentaciju i iskreno se nadam da će samo tako nastaviti. Kad sam je pozvao u reprezentaciju, valjda se tri četvrtine Hrvatske pitalo tko je Lana Jarak. To je Lana Jarak, ja je pratim cijelu sezonu, igra odličnu sezonu u Dalmatinki, i ja vjerujem u nju', kazao je hrvatski izbornik Nenad Šoštarić i nastavio: