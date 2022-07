Organizatori Wimbledona dobili su brutalnu kaznu zbog suspenzije ruskih i bjeloruskih tenisačica i tenisača, a kaos se nastavlja...

Na odluku o zabrani ATP i WTA reagirali su tako što su ukinuli bodove na trećem grand Slam turniru u sezoni, a time je napravljen još veći kaos. Sada je WTA otišao još i dalje, pa je organizatore Wimbledona te Britansku tenisku federaciju (LTA) novčano kaznio s čak milijun dolara

All England Club je uložio žalbu na novčanu kaznu koju je organizatorima turnira u Wimbledonu izrekla Ženska teniska udruga (WTA), zbog toga što su ruskim i bjeloruskim tenisačicama uskratili nastup na trećem Grand Slam turniru u sezoni.

Vodstvo WTA je već ranije odlučilo oduzeti Wimbledonu mogućnost da se tenisačice u okrnjenoj konkurenciji bore za bodove, a sad je odlučilo i novčano kazniti, kako All England Club. Kažnjen je i Britanski teniski savez (LTA) koji je suorganizator trećeg Grand Slam turnira u sezoni te nadgleda organizaciju WTA turnira u Nottinghamu, Birminghamu i Eastbourneu koji prethode Wimbledonu.

Prema pisanju britanskih medija WTA je Britanskom teniskom savezu izrekao kaznu od 750.000 američkih dolara, a All England Club (AELTC) je kaznio sa 250.000 dolara.

Izvršna direktorica AELTC-a Sally Bolton u ponedjeljak je izjavila da su 'duboko razočarani' reakcijom WTA Toura na odluku o zabrani nastupa zbog ruske invazije u Ukrajini.

Na novinarsko pitanje o novčanim kaznama je odgovorila da 'ne smije to komentirati, jer se radi o pravnom postupku koji je u tijeku'.

Na upit hoće li se AELTC žaliti, Bolton je odgovorila:

'Da, žalili smo se.'

Bolton je poručila da još čekaju odluku Udruženja teniskih profesionalaca (ATP) o tome hoće li i oni posegnuti za novčanom kaznom, nakon što su, kao i WTA, a potom i ITF (Međunarodna teniska federacija), ukinuli dodjeljivanje bodova za natjecanja u svim konkurencijama na trećem Grand Slam turniru u sezoni.

Iz AELTC-a su poručili da i dalje smatraju kako je njihova odluka o zabrani nastupa ruskim i bjeloruskim predstavnicima bila opravdana.

'Doista smo vrlo, vrlo dugo i intenzivno promišljali o toj odluci. Bila je to iznimno teška i izazovna odluka. No, iz našeg kuta je bila i jedina ispravna. To nam je bila jedina moguća opcija s obzirom na naputak Vlade i uvjereni smo u ispravnost odluke', zaključila je Bolton.