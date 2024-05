Pjaca je trebao biti junak Rijeke; njegova iskrena izjava nakon derbija sve govori

Marko Pjaca do 75. minute i golčine Brune Petkovića iz slobodnjaka za 1:1 bio apsoluitni junak Rijeke. Do pobjed ei važna tri boda dijelilo je domaće samo 15 minuta...

Na koncu su Modri golovima Petkovića i Hoxhe došli do pobjede i važna tri boda:

'Mislim da smo zaslužili više, ali to je sport. Danas nije išlo, oni su pobijedili i to je to. Danas je svima dopušteno biti malo tužan i ljut, sutra smo vjerojatno slobodni, ali od utorka već krećemo s radom, idemo dalje. Moramo pobijediti sve do kraja prvenstva', dodao je Pjaca.