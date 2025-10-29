serie A

Petar Sučić zabio svoj prvi gol za Inter u Serie A

S.Č.

29.10.2025 u 22:42

Petar Sučić
Petar Sučić Izvor: Profimedia / Autor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia
Inter je slavio protiv Fiorentine 3:0

Petar Sučić postigao je svoj prvi pogodak u dresu Intera u susretu devetog kola Serie A protiv Fiorentine.

Inter je poveo u 66. minuti golom Hakana Calhanoglua, a Sučić je svega pet minuta kasnije majstorski prošao kroz gostujuću obranu i preciznim udarcem povisio na 2:0. U 88. minuti Calhanoglu zabija za 3:0 s bijele točke.

Sučić je ovog ljeta stigao u Inter iz zagrebačkog Dinama za odštetu od 14,6 milijuna eura. Do sada je upisao ukupno 14 nastupa i tri asistencije u svim natjecanjima.

