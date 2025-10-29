novi kiks PSG-a

Pogledajte golčinu bivšeg igrača Osijeka kojom je uzeo bodove prvaku Europe

S.Č.

29.10.2025 u 22:35

Igor Silva
Igor Silva Izvor: Profimedia / Autor: Icon Sport / ddp USA / Profimedia
PSG je u 10. kolu Ligue 1 ponovno razočarao, odigravši tek neriješeno 1:1 na gostovanju kod Lorienta.

Parižani su u vodstvo stigli u 49. minuti preko Nuna Mendesa, no prednost su izgubili već nakon dvije minute kad je konačnih 1:1 krasnim golom postavio bivši igrač Osijeka, Igor Silva. Video gola pogledajte OVDJE.

Unatoč remiju, PSG je zadržao vodeću poziciju s 21 bodom – dva više od Lensa te tri više od Marseillea, koji ima priliku preuzeti vrh bude li večeras uspješan protiv Angersa.

Zanimljivo, Silva je u Lorient stigao iz Osijeka 2021., a pogodak Parižanima mu je prvi nakon više od pet godina – posljednji put bio je strijelac još u rujnu 2019., kada je zabio Varaždinu.

