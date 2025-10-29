Pogledajte golčinu bivšeg igrača Osijeka kojom je uzeo bodove prvaku Europe

Parižani su u vodstvo stigli u 49. minuti preko Nuna Mendesa, no prednost su izgubili već nakon dvije minute kad je konačnih 1:1 krasnim golom postavio bivši igrač Osijeka, Igor Silva. Video gola pogledajte OVDJE.

Unatoč remiju, PSG je zadržao vodeću poziciju s 21 bodom – dva više od Lensa te tri više od Marseillea, koji ima priliku preuzeti vrh bude li večeras uspješan protiv Angersa.

Zanimljivo, Silva je u Lorient stigao iz Osijeka 2021., a pogodak Parižanima mu je prvi nakon više od pet godina – posljednji put bio je strijelac još u rujnu 2019., kada je zabio Varaždinu.