Petar Sučić ponovno odigrao impresivnu utakmicu; imao je odličan učinak

Bio je to pravi dramatični triler u kojem je Inter bio bolji suparnik, ali nije uspio doći do prevage sve do samog kraja. Na kraju su Nerazzurri slavili zahvaljujući autogolu Martina Fresea u 93. minuti i sada imaju 21 bod, samo jedan manje od vodećeg Napolija.

Petar Sučić odigrao je zaista kvalitetnih 88 minuta. Hrvatski veznjak upisao je 44 točna dodavanja od kojih je čak 35 bilo na suparničkoj polovici, a dva su bila ključna.

Osim toga, upisao je dva uspjela driblinga iz isto toliko pokušaja, kao i tri izborena faula. U defenzivnom dijelu može se pohvaliti s čak devet osvojenih duela iz ukupno 11 pokušaja. Stoga ne čudi da je bio među najbolje ocijenjenim pojedincima s ocjenom 7.6 prema Sofascore aplikaciji. Jedino što mu se može zamjeriti bilo je neprecizno dodavanje prema Yanu Bissecku koji je nakon toga napravio prekršaj zbog kojeg je vrlo lako mogao biti isključen.

Ovo mu je inače bio već 12. nastup za Inter, a usput je pridodao gol i dvije asistencije.