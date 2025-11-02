transferi

Hit-igrač HNL-a odbio Hajduk i odlazi u inozemstvo. Poznato je i za koliko

02.11.2025 u 14:23

Fabijan Krivak jedan je od najtraženijih igrača SuperSport HNL-a.

Za sjajno 20-godišnjeg veznjaka Lokomotive postoji interes brojnih klubova, a jedan od njih je i Hajduk.

Kako pišu Sportske novosti, Hajduk ga je mjesecima pratio i konaktirao ga, no Krivak se zahvalio na ponudu i karijeru namjerava nastaviti u inozemstvu.

Najzainteresiraniji za njega je Sturm iz Graza, a tu je i Udinese, koji će također čekati priliku da ga dovede. Lokomotiva za Krivaka navodno traži dva milijuna eura, što bi bio jedan od najvećih transfera u povijesti kluba.

Krivak je u Lokomotivu stigao kao 14-godišnjak iz Ivančice te je prošao sve omladinske kategorije kluba. Za prvu momčad upisao je 47 nastupa te četiri gola i isto toliko asistencija.

