Hit-igrač HNL-a odbio Hajduk i odlazi u inozemstvo. Poznato je i za koliko

Za sjajno 20-godišnjeg veznjaka Lokomotive postoji interes brojnih klubova, a jedan od njih je i Hajduk.

Kako pišu Sportske novosti, Hajduk ga je mjesecima pratio i konaktirao ga, no Krivak se zahvalio na ponudu i karijeru namjerava nastaviti u inozemstvu.

Najzainteresiraniji za njega je Sturm iz Graza, a tu je i Udinese, koji će također čekati priliku da ga dovede. Lokomotiva za Krivaka navodno traži dva milijuna eura, što bi bio jedan od najvećih transfera u povijesti kluba.

Krivak je u Lokomotivu stigao kao 14-godišnjak iz Ivančice te je prošao sve omladinske kategorije kluba. Za prvu momčad upisao je 47 nastupa te četiri gola i isto toliko asistencija.