Ancelotti oduševio izjavom o Modriću. Evo što je rekao

Ancelotti je ovog ljeta preuzeo reprezentaciju Brazila koja je već praktički bila osigurala nastup na SP-u 2026. godine.

Talijanski stručnjak u Brazilu ima plaću od deset milijuna eura godišnje plus bonus od pet milijuna ako uspije osvojiti titulu svjetskog prvaka. U razgovoru za Tuttosport govorio je o raznim temama, a novinar se dotaknuo i Luke Modrića.

On i Ancelotti godinama su surađivali u Realu, a hrvatski kapetan i s 40 godina briljira kao igrač Milana, kluba koji je Ancelotti vodio od 2001. do 2009. godine. Ancelottija su pitali iznenađuje li ga takva igra njegova bivšeg igrača.

'Meni to nije nikakvo iznenađenje. Dok je bio u Realu, nije propustio ni zakasnio ni na jedan trening. Njegovi karakter, genetika, predanost, iskustvo i osobnost omogućuju mi da je i s 40 godina jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Milan je s njegovim dovođenjem napravio sjajan posao', rekao je Talijan.