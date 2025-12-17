Trener Barcelone napravio nezapamćeno: 'Pred svima ga je otkrio'

Prema navodima španjolskih izvora, trener Hansi Flick suočio se s osobom koja je iznutra odavala povjerljive informacije te ju je nakon utakmice Kupa kralja protiv Guadalajare (2:0) razotkrio pred cijelom momčadi.

Kako tvrdi novinar Víctor Navarro, osoba koja je dulje vrijeme prenosila detalje iz svlačionice konačno je otkrivena. Flick je, navodno, odlučio stvar riješiti bez zadrške te je ‘krticu’ javno prozvao pred nogometašima, jasno dajući do znanja da takvo ponašanje neće tolerirati.

‘Hansi Flick je prošle noći pronašao i javno razotkrio osobu koja je dijelila informacije iz svlačionice. Onaj tko je odavao tajne je identificiran’, naveo je Navarro.

Njemački strateg, prema istim izvorima, svjesno je izabrao javni obračun kako bi poslao poruku cijeloj momčadi i spriječio ponavljanje sličnih situacija u budućnosti. Klub se zasad nije službeno oglasio o cijelom slučaju.