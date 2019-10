Pep Guardiola nije skrivao sreću nakon dvoboja s hrvatskim prvakom: Volim ovu momčad...

Manchester City upisao je i drugu pobjedu u Ligi prvaka. Poslije Šahtara pao je i Dinamo, a ovako je poslije susreta s 'modrima' govorio strateg 'građana' Pep Guardiola

Nije bilo iznenađenja na Etihadu, nogometaši Pepa Guardiole ozbiljno su shvatili ogled s Dinamom.

'Bili smo strpljivi. Nitko nam ništa nije dao zadnjih sezona. Sve to smo sami zaslužili. To je, prijatelji sam vrh! Nitko u ranijim sezonama to nije uspio. Mi smo uspjeli. Volim ovu momčad.'

Dotaknuo se i strijelca drugog gola 19-godišnjeg Fodena.

'Znam da zaslužuje igrati, želim mu dati minute. Kad god igra, impresionira me. Ali tu su Kevin De Bruyne, Bernardo, David Silva.. Žao mi je, treba bit strpljiv. Tako je mlad, u budućnosti će biti strašan igrač.'

Nešto o Dinamu...

'Branili su se jako dobro i bili vrlo agresivni. Imali su deset igrača u šesnaestercu, oni nisu željeli igrati nogomet. Čekali su prekid, no bili smo strpljivi.'