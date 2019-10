Evo što je sve rekao Nenad Bjelica nakon poraza i tko ga je posebno impresionirao: Svaka im čast!

Dinamo je upisao prvi poraz u Ligi prvaka, na Etihadu je slavio Manchester City 2:0, a nakon utakmice svoja razmišljanja s novinarima je podijelio trener Nenad Bjelica

Dinamo je izgubio tamo gdje se to i očekivalo, no strateg hrvatskog prvaka nije nezadovoljan.

'Svaka čast navijačima, nadam se da će nas tako bodriti i u sljedećim utakmicama, mi ćemo im vratiti na terenu, siguran sam.'

Sa čime nije zadovoljan.

'Igrom prema naprijed. Utakmica se promijenila nakon gola koji smo primili. Probali smo sve, riskirali i imali smo otvorenu utakmicu protiv jakog Cityja do 90. minute. To nije mala stvar. Žao mi je što nam sudac nije dosudio faul na 18 metara pred kraj utakmice, smatram da ne bi pogriješio da je to svirao. Tko zna kako bi sve završilo. No, nećemo se na to izvlačiti, nije alibi. City je zasluženo pobijedio i pokazao zašto cilja na naslov prvaka Europe.'

Šahtar je svladao Atalantu 2:1 u zadnjim trenucima utakmice.

'Onako, to može biti dobar rezultat za nas, Atalanta ima dvije utakmice sa Cityjem i ukoliko Englezi pobjede u te dvije utakmice što je za očekivati to bi bilo dobro za nas.'