Dinamo se hrabro držao na Etihadu, ali protiv Manchester Cityja ipak nije uspio do novog podviga

Puni optimizma, hrabri i samouvjereni, Dinamovi su nogometaši stigli na Etihad odmjeriti snage s, po mišljenju mnogih, najboljom momčadi današnjice. I dok su mnogi strahovali od rezultatskog debakla, Dinamo se uspio othrvati Guardiolinoj momčadi. No, osim časnog poraza 0:2 nije mogao izvući više

Evidentno osokoljen uspjehom protiv Atalante, kada je trener Bjelica na teren poslao momčad u posve drugačijem sustavu nego je to uvježbavao, sada se na isti način s time što je umjesto 3-5-2, momčad sada češće bila u formaciji 5-3-2, suprotstavio Manchester Cityju, momčadi koju nogometni stručnjaci vide kao prvog favorita, ne samo C skupine Lige prvaka, već cjelokupnog natjecanja.

No, već u prvoj minuti osjetilo se da ovaj dvoboj ipak neće sličiti onom prije dva tjedna kada je u Maksimiru gostovala Atalanta, a prvo Perićevo primanje to je i potvrdilo. Na svu sreću, Dinamovi su se igrači od to prvog šoka spasili. Jer tko zna kako bi sve završilo, da su već u prvoj minuti primili gol.

Ovako je Bjeličina momčad ostala 'na životu', opredijelivši se na čuvanje svog gola, a u napadu što bude. Dokaz tome bila je deveta minuta, kada se Oršić dočepao jedne lopte, probao se sjuriti u kontu, ali već nakon desetak metara braniči Cityja uspjeli su ga zaustaviti.