Pep Guardiola nahvalio Gvardiola kao rijetko koga: 'On je stvarno sjajan'

Kada je Gvardiol na terenu, Cityjeva defenziva djeluje sigurnije i kompaktnije: u tri od šest utakmica u kojima je igrao momčad nije primila pogodak, dok su mrežu pogodili tek Burnley i Arsenal, a Monaco je uspio dvaput svladati Gianluigija Donnarummu .

Uz pouzdanost u obrani, hrvatski reprezentativac nastavlja doprinositi i u ofenzivi – već ima dvije asistencije, obje za Erlinga Haalanda. Prvo je precizno poslužio norveškog napadača protiv Monaca, a zatim i u ogledu s Brentfordom.

Pohvale na Gvardiolov račun stižu i od samog Pepa Guardiole:

‘Joško je mlad igrač s iznimnim fizičkim sposobnostima i zato je prošle sezone bio jedan od naših najboljih. Može igrati na dvije pozicije, puno razgovaramo i vjerujem da još uvijek ima prostora za napredak. Lako ga je trenirati, stvarno je sjajan momak, poslušan i ambiciozan – a to su kvalitete koje ga vode prema tome da postane još bolji nogometaš’, poručio je Guardiola.

U subotu će Manchester City na Etihadu ugostiti Everton, a Gvardiol bi, prema svemu sudeći, trebao započeti utakmicu od prve minute. Podsjetimo, prošle sezone odigrao je čak 53 susreta, postigao šest pogodaka i jednom asistirao. S aktualnim ugovorom vezan je uz klub do 2028. godine, no očekuje se da će City uskoro pokušati produžiti suradnju s bivšim Dinamovim braničem.