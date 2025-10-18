VELIKE RIJEČI

Pep Guardiola nahvalio Gvardiola kao rijetko koga: 'On je stvarno sjajan'

N.M.

18.10.2025 u 08:30

Joško Gvardiol
Joško Gvardiol Izvor: Pixsell / Autor: Borna jaksic/PIXSELL
Bionic
Reading

Polivalentnost Joška Gvardiola jedno je od skrivenih oružja Pepa Guardiole u Manchester Cityju, no ove sezone katalonski stručnjak odlučio ga je sve češće koristiti na njegovoj prirodnoj poziciji – u srcu obrane.

Kada je Gvardiol na terenu, Cityjeva defenziva djeluje sigurnije i kompaktnije: u tri od šest utakmica u kojima je igrao momčad nije primila pogodak, dok su mrežu pogodili tek Burnley i Arsenal, a Monaco je uspio dvaput svladati Gianluigija Donnarummu.

vezane vijesti

Uz pouzdanost u obrani, hrvatski reprezentativac nastavlja doprinositi i u ofenzivi – već ima dvije asistencije, obje za Erlinga Haalanda. Prvo je precizno poslužio norveškog napadača protiv Monaca, a zatim i u ogledu s Brentfordom.

Pohvale na Gvardiolov račun stižu i od samog Pepa Guardiole:

‘Joško je mlad igrač s iznimnim fizičkim sposobnostima i zato je prošle sezone bio jedan od naših najboljih. Može igrati na dvije pozicije, puno razgovaramo i vjerujem da još uvijek ima prostora za napredak. Lako ga je trenirati, stvarno je sjajan momak, poslušan i ambiciozan – a to su kvalitete koje ga vode prema tome da postane još bolji nogometaš’, poručio je Guardiola.

U subotu će Manchester City na Etihadu ugostiti Everton, a Gvardiol bi, prema svemu sudeći, trebao započeti utakmicu od prve minute. Podsjetimo, prošle sezone odigrao je čak 53 susreta, postigao šest pogodaka i jednom asistirao. S aktualnim ugovorom vezan je uz klub do 2028. godine, no očekuje se da će City uskoro pokušati produžiti suradnju s bivšim Dinamovim braničem.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TRANSFER NA POMOLU

TRANSFER NA POMOLU

Belgijski mediji: Velikan na zimu kreće po zvijedu Rijeke
SUPERSPORT HNL

SUPERSPORT HNL

Dinamo s najjačim snagama ide na Osijek: Evo očekivanog sastava
RUŽNE SCENE

RUŽNE SCENE

Delije brutalno vrijeđale Hezonju po izlasku iz dvorane: Pogledajte kako je to izgledalo

najpopularnije

Još vijesti