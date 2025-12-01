Srbi žestoko izvrijeđani u Sarajevu. Izbornik BiH: Ja sam iz Zadra, tamo baš nisu normalni

Utakmicu je obilježilo sramotno skandiranje s tribina. Gostujući košarkaši su žestoko izvrijeđani, himna Srbije je izviđdana, vrijeđao se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić .

Nakon utakmice izbornik BiH Dario Gjergja prokomentirao je atmosferu i uvrede za goste.

'Hvala svakom navijaču. Dali su nam ogromnu podršku i uživao sam. Ja sam iz Zadra, a znate da tamo baš nisu normalni. Ne možemo generalizirati. Vidio sam puno zagrljaja nakon utakmice, i na tribinama. Trebamo biti svjesni realnosti gdje živimo. Nije lako. Potrajat će to još neko vrijeme. Naš je posao da to usmjerimo na pravi način. Moja prva izjava je bila: Čestitam Srbiji.'