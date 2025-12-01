KVALIFIKACIJE ZA SP

Srbi žestoko izvrijeđani u Sarajevu. Izbornik BiH: Ja sam iz Zadra, tamo baš nisu normalni

A.H.

01.12.2025 u 07:38

Dario Gjergja
Dario Gjergja Izvor: EPA / Autor: Jarek Praszkiewicz/EPA
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u dramatičnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo izgubila je u Sarajevu od Srbije (72:74).

Utakmicu je obilježilo sramotno skandiranje s tribina. Gostujući košarkaši su žestoko izvrijeđani, himna Srbije je izviđdana, vrijeđao se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Nakon utakmice izbornik BiH Dario Gjergja prokomentirao je atmosferu i uvrede za goste.

'Hvala svakom navijaču. Dali su nam ogromnu podršku i uživao sam. Ja sam iz Zadra, a znate da tamo baš nisu normalni. Ne možemo generalizirati. Vidio sam puno zagrljaja nakon utakmice, i na tribinama. Trebamo biti svjesni realnosti gdje živimo. Nije lako. Potrajat će to još neko vrijeme. Naš je posao da to usmjerimo na pravi način. Moja prva izjava je bila: Čestitam Srbiji.'

