Dinamo s najjačim snagama ide na Osijek: Evo očekivanog sastava

Dinamo danas u sklopu 10. kola Supersport HNL-a od 18:30 (MAXSport 1) na Maksimiru dočekuje Osijek.
Modri se žele vratiti pobjedama nakon neočekivanog 1:2 poraza od Lokomotive. Trener Mario Kovačević neće imati cijelu momčad na raspolaganju jer će zbog ozljede/bolesti susret propustiti Gabriel Vidović i Mateo Lisica.
Dobra vijest za Dinamo je povratak Sergija Domingueza koji je posljednjih nekoliko susreta propustio zbog ozljede. Bivši stoper Barcelone se vraća te bi odmah trebao zauzeti svoje mjesto u početnom sastavu.
Ostatak momčadi bi trebao biti po očekivanjima. Dinamu je SHNL apsolutni prioritet, posebno nakon kiksa u prošlom kolu. Utakmica s Malmöm koja dolazi je također važna, ali o njoj će se razmišljati tek nakon Osijeka.
Očekivani sastav Dinama:
Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha