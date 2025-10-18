SUPERSPORT HNL

Dinamo s najjačim snagama ide na Osijek: Evo očekivanog sastava

N.M.

18.10.2025 u 08:07

Mario Kovačević NK Dinamo
Mario Kovačević NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo danas u sklopu 10. kola Supersport HNL-a od 18:30 (MAXSport 1) na Maksimiru dočekuje Osijek.

Modri se žele vratiti pobjedama nakon neočekivanog 1:2 poraza od Lokomotive. Trener Mario Kovačević neće imati cijelu momčad na raspolaganju jer će zbog ozljede/bolesti susret propustiti Gabriel Vidović i Mateo Lisica.

Dobra vijest za Dinamo je povratak Sergija Domingueza koji je posljednjih nekoliko susreta propustio zbog ozljede. Bivši stoper Barcelone se vraća te bi odmah trebao zauzeti svoje mjesto u početnom sastavu.

Ostatak momčadi bi trebao biti po očekivanjima. Dinamu je SHNL apsolutni prioritet, posebno nakon kiksa u prošlom kolu. Utakmica s Malmöm koja dolazi je također važna, ali o njoj će se razmišljati tek nakon Osijeka.

Očekivani sastav Dinama:

Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
