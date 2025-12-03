Gvardiol Cityju spasio pobjedu, a navijači ga žestoko napadaju i tjeraju iz kluba

City je otvorio utakmicu golom Erlinga Haalanda, koji je postao najbrži igrač u povijesti Premier lige s 100 postignutih golova. Kada su Tijjani Reijnders i Phil Foden povisili na 3:0, činilo se da će to biti rutinska večer za aktualne prvake.

Ipak, Fulham se nije predavao. Nakon pogotka Emilea Smitha Rowea, Foden je zabio svoj drugi gol, a Sander Berge donio Cityju velikih 5:1. No uslijedio je potpuni kolaps gostiju — Alex Iwobi te dvostruki strijelac Samuel Chukwueze vratili su domaće u igru i doveli rezultat na opasnih 5:4.

Momčad Marca Silve krenula je po izjednačenje i do posljednjih trenutaka stvarala pritisak, ali City je ipak izdržao. Iako su osvojili bodove, obrana engleskog prvaka našla se u središtu kritika, s posebnim fokusom na Gvardiola i Diasa.

Engleski mediji, piše portal GiveMeSport, podsjećaju da Guardioline momčadi često osvajaju trofeje zahvaljujući čvrstoj obrani, no ova izvedba bila je sve samo ne stabilna. Gvardiol je imao nekoliko dobrih vertikalnih dodavanja, ali i izgubljenih lopti koje su dovele njegovu momčad u probleme. Na drugoj strani, Dias nije izgledao kao uobičajeno pouzdan lider obrane. Kod Fulhamova trećeg gola ostavio je suigrače na cjedilu tako što je ostao preduboko, pa je domaćin dotrčao u čistu situaciju.

U Gvardiolovu obranu — hrvatski reprezentativac napravio je ključnu intervenciju u sudačkoj nadoknadi, kada je požrtvovnim uklizavanjem spriječio izjednačenje. No analitičari upozoravaju da će ozbiljniji suparnici nemilosrdno kažnjavati takve rupe u igri.

Neki navijači Cityja, piše GiveMeSport, iskalili su bijes na društvenim mrežama, posebno na račun Diasa. Jedan je navijač napisao: ‘Dias svaki put krivo postavi zaleđe jer voli stajati preduboko, kao neki starac.’

Drugi se nadovezao: ‘On svaki put griješi u postavljanju zaleđa. Svaki put.’

Ni Gvardiol nije bio pošteđen. Jedan fan poručio je: ‘Dias i Gvardiol 'trule' u obrani, ali vas brine John Stones.’

Drugi je otišao još dalje: ‘Gvardiol, molim te napusti moj klub.’

U raspravu su uvučeni i drugi igrači. Jedan navijač prozvao je i Silvu i Reijndersa: ‘Dias, Gvardiol, Silva i Reijnders – treba postaviti ozbiljna pitanja zašto su toliko loši u obrani.’