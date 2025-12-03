spektakularna utakmica

Evo što Englezi pišu o Gvardiolu nakon najluđe utakmice godine

Joško Gvardiol spašava City
Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City koji je u 14. kolu engleskog prvenstva kao gost svladao Fulham s 5:4 u utakmici u kojoj je vodio s 5:1, a u završnici morao spašavati tri boda.

Manchester City je na kraju slavio s 5:4 protiv Fulhama, ali pobjeda koja je nakon prvog dijela izgledala rutinski pretvorila se u pravu dramu.

City je imao 5:1, ali Fulham se ipak odbio predati. Alex Iwobi u 57. minuti vraća na 5:2, a potom je Samuel Chukwueze preuzeo glavnu ulogu. Prvo pogađa u 72. minuti za 5:3, a onda i u 78. minuti za 5:4, unoseći veliku nervozu u redove Cityja.

U završnici je domaći pritisak bio sve veći, ali Fulham nije uspio postići pogodak za 5:5, premda je imao priliku u 98. minuti, ali je loptu s gol-crte očistio Joško Gvardiol.

Engleski mediji složni su u ocjeni: hrvatski branič imao je večer uspona i padova, ali je u ključnom trenutku – doslovno – spasio svoju momčad. Hrvatski reprezentativac je na kraju postao heroj Cityja, ali nije odigrao najbolju utakmicu. Sofascore mu je dao ocjenu 6,8, a engleski mediji ističu i neke mane Gvardiola u završnici lude utakmice.

Joško Gvardiol vs Fulham
The Guardian je istaknuo kako je City u završnici upao u kaos, a Gvardiol odigrao važnu ulogu u akciji koja je zadržala tri boda. U 98. minuti pročitao je situaciju i očistio loptu s gol-crte nakon udarca Joshue Kinga, čime je spriječio izjednačenje. Guardian opisuje da je City ‘preživio ludilo završnice zahvaljujući posljednjem bloku hrvatskog braniča’.

Slično piše i Reuters, koji napominje da je Gvardiol ‘u posljednjim trenucima susreta reagirao instinktivno i spriječio pogodak koji bi City koštao pobjede’.

No nisu svi komentari bili pozitivni. GiveMeSport navodi da su Gvardiol i Ruben Dias bili ‘kritizirani zbog obrambene igre’, ističući da je City unatoč velikoj prednosti dopustio previše prostora i situacija Fulhamu. Analiza zaključuje da je hrvatski reprezentativac 'odigrao utakmicu s dva različita lica' – ranjivost u zadnjoj liniji koja je otvorila vrata Fulhamu, ali i presudnu obrambenu reakciju u sudačkoj nadoknadi.

Iako su osvojili bodove, obrana engleskog prvaka našla se u središtu kritika, s posebnim fokusom na Gvardiola i Diasa.

Engleski mediji podsjećaju da Guardioline momčadi često osvajaju trofeje zahvaljujući čvrstoj obrani, no ova izvedba bila je sve samo ne stabilna. Gvardiol je imao nekoliko dobrih vertikalnih dodavanja, ali i izgubljenih lopti koje su dovele njegovu momčad u probleme. Na drugoj strani, Dias nije izgledao kao uobičajeno pouzdan lider obrane. Kod Fulhamova trećeg gola ostavio je suigrače na cjedilu tako što je ostao preduboko, pa je domaćin dotrčao u čistu situaciju.

U Gvardiolovu obranu — hrvatski reprezentativac napravio je ključnu intervenciju u sudačkoj nadoknadi, kada je požrtvovnim uklizavanjem spriječio izjednačenje. No analitičari upozoravaju da će ozbiljniji suparnici nemilosrdno kažnjavati takve rupe u igri.

Manchester Evening je Gvardiolu dao slabu peticu uz opasku da je 'u drugom poluvremenu povremeno djelovao pomalo ležerno, što je domaćoj momčadi i publici dalo razloga za slavlje.'

Opći ton engleskih medija kreće se između blage kritike i priznanja. Cityjeva obrana bila je pod pritiskom i daleko od idealne, no Gvardiolov potez na gol-crti označen je kao jedna od najvažnijih intervencija cijelog kola Premier lige.

