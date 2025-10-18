NEISTINA

Trener Barcelone poludio nakon pitanja o Yamalu: 'Tko ti je to rekao, laže'

N.M.

18.10.2025 u 07:37

Lamine Yamal Barcelona
Lamine Yamal Barcelona Izvor: EPA / Autor: Enric Fontcuberta
Trener Barcelone Hansi Flick održao je konferenciju za medije uoči subotnjeg susreta protiv Girone, a najveću je pozornost izazvalo pitanje o mladom Lamineu Yamalu i navodima da sve češće kasni na treninge.

Jedno takvo kašnjenje, podsjetimo, zabilježeno je i uoči dvoboja s PSG-om početkom mjeseca. Pojedini španjolski mediji tvrdili su da je Flick tada namjeravao izbaciti Yamala iz momčadi, no da je sportski direktor Deco intervenirao i spriječio njegovu odluku. Njemački stručnjak na te je napise reagirao vrlo odlučno.

‘Volio bih znati tko je to izmislio. To su potpune gluposti. Tkogod je to rekao, laže. Nije istina. U ovom klubu, s Decom i ostalim ljudima, imam izuzetno korektan odnos. Cijenim njihovo povjerenje u moj rad. Tko god je to rekao – lagao je’, poručio je Flick.

Dodao je i da između njega i klupske uprave postoji apsolutno povjerenje te da nitko nikada ne bi pokušao utjecati na njegove odluke. ‘Imamo potpuno i obostrano povjerenje. Nitko mi nikada ne bi rekao što da radim. Sve te glasine su besmislica i nemam što skrivati, jer jednostavno nisu istinite’, naglasio je trener Barcelone.

Lamine Yamal, koji ima tek 18 godina, jedan je od najvažnijih igrača katalonskog kluba i simbol nove generacije na Camp Nouu. Ove sezone odigrao je pet utakmica u kojima je postigao dva gola i upisao četiri asistencije.

