Dinamo protiv Osijeka traži bijeg na vrhu tablice, Rijeka gostuje kod Slavena: Evo gdje gledati

N.M.

18.10.2025 u 06:40

Miha Zajc i Dion Drena Beljo NK Dinamo
Miha Zajc i Dion Drena Beljo NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Subotnji program Supersport HNL-a donosi nam dvije zanimljive utakmice.

Prvo će od 15:30 na teren Slaven Belupo i Rijeka. Obje momčadi su u posljednjem kolu upisale pobjedu te traže povratak pozitivnog niza. Slaven je u prošlom kolu na domaćem terenu s 2:1 svladao Osijek.

Rijeka je s druge strane, također bila na gostovanju na kojem je s 3:1 svladala Goricu. Aktualni prvak trenutačno je na svega 10 bodova te traži novu pobjedu kojom bi se približio vrhu. Utakmicu možete gledati putem MAXTV-a na kanalima MAXSporta, dok najzanimljvije trenutke pogledajte još jednom samo na tportalu.

Nakon njih će na Maksimiru istrčati Dinamo i Osijek. Nakon neočekivanog 2:1 poraza od Lokomotive, Dinamo traži povratak pobjedama i, barem privremeno, odvajanje od Hajduka.

Čekat će ga Osijek koji nije najbolje ušao u sezonu. U prvom krugu su osvojili svega devet bodova te drže deveto mjesto. Maksimir nikada nije mjesto gdje se želiš 'vaditi', ali Osijek se sam doveo u tu situaciju. Susret također možete pratiti putem MAXTV-a na kanalima MAXSporta, a najzanimljivije trenutke pogledajte još jednom samo na tportalu.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

