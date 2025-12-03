obožavaju ga

Neki navijači napadaju Gvardiola, većina mu se klanja; pogledajte što mu sve pišu

S.Č.

03.12.2025 u 01:47

Joško Gvardiol
Joško Gvardiol Izvor: Profimedia / Autor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia
Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City koji je u 14. kolu engleskog prvenstva kao gost svladao Fulam s 5:4 u utakmici u kojoj je vodio s 5:1, a u završnici morao spašavati tri boda.

Gvardiol je bio jedan od junaka pobjedničke momčadi. U 98. minuti je izbio loptu s gol-linije nakon udarca Kinga koji je mogao poravnati na 5:5.

Engleski mediji složni su u ocjeni: hrvatski branič imao je večer uspona i padova, ali je u ključnom trenutku – doslovno – spasio svoju momčad. Hrvatski reprezentativac je na kraju postao heroj Cityja, ali nije odigrao najbolju utakmicu.

Za neke navijače Gvardiol je odigrao loše i pojedinci ga čak i 'tjeraju' iz kluba, no za mnoge sve loše je palo u vodu nakon što je hrvatski branič spasio pobjedu i tri boda.

Nakon dramatične pobjede Manchester Cityja 5:4 protiv Fulhama, navijači engleskog prvaka preplavili su društvene mreže porukama zahvalnosti upućenima Jošku Gvardiolu. Hrvatski reprezentativac u 98. minuti izbio je loptu s gol-crte i spriječio izjednačenje, a njegov potez izazvao je val oduševljenja među navijačima – ali i reakciju kluba.

Službeni profil Manchester Cityja na X-u se naklonio Gvardiolu, a brojni navijači su se zahvaljivali hrvatskom braniču.

‘Hvala ti, Joško Gvardiol, što si nas večeras spasio izbijanjem lopte s gol-linije.’

‘Spasio si nam bodove danas, Gvardiol, ti si moj junak.’

‘Gvardiol s obranjenim golom u posljednjoj minuti – ti ljepoto.’

‘Onaj Gvardiolov blok u 98. minuti vjerojatno je spasio nečije poslove, ali i puno veće stvari za ovaj klub ove sezone.’

‘Joško Gvardiol nam je spasio gu**ce danas.’

‘Jedva zadržavam suze, tresu mi se ruke, Gvardiol, toliko te volim.’

Ovo su samo neki od brojnih komentara koji pokazuju koliko je hrvatski branič bio važan u jednoj od najdramatičnijih utakmica Cityja ove sezone.

