Neki navijači napadaju Gvardiola, većina mu se klanja; pogledajte što mu sve pišu

Gvardiol je bio jedan od junaka pobjedničke momčadi. U 98. minuti je izbio loptu s gol-linije nakon udarca Kinga koji je mogao poravnati na 5:5.

Engleski mediji složni su u ocjeni: hrvatski branič imao je večer uspona i padova, ali je u ključnom trenutku – doslovno – spasio svoju momčad. Hrvatski reprezentativac je na kraju postao heroj Cityja, ali nije odigrao najbolju utakmicu.

Za neke navijače Gvardiol je odigrao loše i pojedinci ga čak i 'tjeraju' iz kluba, no za mnoge sve loše je palo u vodu nakon što je hrvatski branič spasio pobjedu i tri boda.

Nakon dramatične pobjede Manchester Cityja 5:4 protiv Fulhama, navijači engleskog prvaka preplavili su društvene mreže porukama zahvalnosti upućenima Jošku Gvardiolu. Hrvatski reprezentativac u 98. minuti izbio je loptu s gol-crte i spriječio izjednačenje, a njegov potez izazvao je val oduševljenja među navijačima – ali i reakciju kluba.

Službeni profil Manchester Cityja na X-u se naklonio Gvardiolu, a brojni navijači su se zahvaljivali hrvatskom braniču.