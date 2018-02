Pakleni plan UFC-a; evo na koji način žele srušiti Stipu Miočića!

Američki borac hrvatskog porijekla Stipe Miočić apsolutni je vladar teške kategorije u UFC-u. No prvom čovjeku najmoćnije MMA organizacije Dani Whiteu nikada nije 'sjeo' naš gladijator, jer ima imidž dobre osobe, a više novca donose loši dečki, pa ga na sve načine pokušava srušiti s trona. Predsjednik je tako smislio pakleni plan koji uključuje i bivšeg prvaka Brocka Lesnara

Brock Lesnar je nekada bio prvak UFC-a, no uslijedila su dva poraza (Velasquez, Overeem) koji su najbolje pokazali kako je 'kečer' zapravo umjetno stvorena zvijezda koja svojom pojavom privlači pozornost i donosi novac. Nakon toga uslijedili su i problemi sa zdravljem i Lesnar se vratio hrvanju.

Sve do 2016. kada smo ga opet i posljednji put vidjeli na jubilarnom UFC-u 200 2016. godine. Tada je Amerikanac pao na doping testu, suspendiran je od strane USADA-e, meč protiv Hunta je preinačen u 'No Contest (iako je dobio sudačkom odlukom), a gorostas se zatim brzo vratio u kečersku WWE organizaciju. No, ugovor tamo mu uskoro istječe, a UFC ga želi natrag.