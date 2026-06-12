Ovo se prvi put dogodilo u povijesti SP-a, a svi pričaju o sucu: Evo zašto je snimka postala viralna

Meksiko je na Azteci pobijedio Južnu Afriku 2:0, a jedna od ključnih situacija dogodila se u završnici utakmice, kada je Thembi Zwaneu pokazan crveni karton zbog udaranja. Sampaio taj detalj nije odmah vidio, ali je nakon poziva iz VAR sobe otišao pogledati snimku na monitoru.

Nakon pregleda odlučio je isključiti južnoafričkog igrača, a zatim je morao javno objasniti odluku preko mikrofona - igračima, gledateljima na stadionu i svima pred televizijskim ekranima.

Povijesni trenutak, ali i viralna scena

Kako piše Marca, bio je to prvi put da je sudac na Svjetskom prvenstvu preko mikrofona objasnio jednu od svojih odluka nakon VAR pregleda. To je novost uvedena kako bi suđenje bilo jasnije publici, ali premijera nije prošla bez neobičnog detalja.

Španjolci navode da se Sampaio nije najbolje snašao na engleskom jeziku i da nije djelovao posebno sigurno dok je objašnjavao odluku. Upravo je taj trenutak vrlo brzo postao viralan.

Dodatno ga je obilježila reakcija južnoafričkog igrača Mudaue, koji je stajao pokraj suca i slušao objašnjenje. Njegov izraz lica ubrzo se proširio društvenim mrežama i postao jedna od najkomentiranijih scena s otvaranja turnira.

Večer koju će se dugo pamtiti

Utakmica Meksika i Južne Afrike ionako je već ušla u povijest. Na susretu su pokazana čak tri crvena kartona, što se nikada prije nije dogodilo na utakmici otvaranja Svjetskog prvenstva.

Meksiko je pred svojim navijačima odradio posao i slavio 2:0, ali osim golova i velike atmosfere na Azteci, prvo večer Mundijala obilježio je i sudački trenutak kakav dosad nismo vidjeli.

VAR objašnjenja preko mikrofona trebala bi donijeti više jasnoće, no Sampaiova premijera pokazala je i drugu stranu te novosti: Kada sudac mora u nekoliko sekundi javno objasniti odluku na jeziku koji mu očito nije prirodan, cijela scena vrlo lako može postati internetski hit.