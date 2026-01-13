Ovo se čekalo: Klopp se oglasio i jasno rekao hoće li preuzeti Real Madrid

Real Madrid je u ponedjeljak raskinuo suradnju s Xabijem Alonsom, a novim trenerom imenovao Álvara Arbeloju. Odluka je donesena samo dan nakon poraza od Barcelone u finalu španjolskog Superkupa, iako se činilo da će Alonso dobiti povjerenje barem do kraja sezone.

Takav rasplet iznenadio je i Jürgena Kloppa, njemačkog trenera kojeg se već neko vrijeme spominje kao jednog od ljudi koje Florentino Pérez vidi kao potencijalno rješenje u budućnosti.

Klopp je, međutim, brzo i jasno odbacio sve špekulacije.

‘To nema nikakve veze sa mnom. Nisam tražio taj posao i nemam planove sjesti na klupu Reala’, poručio je Klopp.

Dodao je kako ga je smjena Alonsa iznenadila te da ona puno govori o okruženju u Real Madridu.

‘Iznenadilo me što su se odlučili na takav potez. To pokazuje koliko su u Realu očekivanja golema i koliko je kratka tolerancija kada rezultati nisu savršeni. Nekoliko ljudi mi je poslalo poruke pitajući me o situaciji, ali nitko od njih nije iz Madrida. Nisam zainteresiran za tu poziciju’, rekao je Klopp.

Njemački stručnjak osvrnuo se i na samog Alonsa.

‘Ako trener poput Xabija Alonsa, koji je u Leverkusenu pokazao kakav je izvanredan talent, mora otići nakon samo šest mjeseci, to govori dvije stvari: danas više nema vremena i očekivanja u Real Madridu su ekstremna’, smatra Klopp.

Na kraju je vrlo otvoreno govorio i o vlastitim planovima, istaknuvši da mu trenerski posao trenutačno uopće ne nedostaje.

‘Ne nedostaje mi stajanje na kiši po tri sata, ne nedostaju mi stalne konferencije za novinare ni neprestani intervjui. Vodio sam više od tisuću utakmica i bio sam dovoljno dugo u svlačionicama. Ne želim umrijeti u svlačionici – nije lijepo i smrdi’, rekao je u svom prepoznatljivom stilu.

Klopp je zaključio kako ne isključuje mogućnost povratka trenerskom poslu jednog dana, ali samo ako bude potpuno fokusiran i siguran da to doista želi.