Ovo je pitanje bilo zabranjeno na Gattusovoj presici u Zenici, spominje se i Hajduk

S.Č.

31.03.2026 u 00:29

Gennaro Gattuso Izvor: EPA / Autor: GIANNI STRIZZOLO
Uoči utakmice koja odlučuje putnika na Svjetsko prvenstvo, u Zenici nije sve prošlo u uobičajenom tonu. Dok su Italija i Bosna i Hercegovina fokusirane na veliki obračun, jedna situacija s press-konferencije dodatno je podigla tenzije i otvorila pitanje kontrole komunikacije iz talijanskog tabora.

Naime, jedno pitanje novinaru nije bilo dopušteno postaviti.

Izbornik Italije Gennaro Gattuso i vratar Gianluigi Donnarumma obratili su se medijima uoči finala baraža, no konferenciju je obilježio trenutak kada predstavniku Avaza nije omogućeno da postavi pitanje.

Kako se navodi, pitanje je trebalo ići u smjeru prebacivanja fokusa s igre na druge teme, uz spominjanje Gattusove izjave o preuzimanju odgovornosti u slučaju ispadanja, ali i – neočekivano – Hajduka.

'Nadam se da naši mediji neće kao glavnu vijest staviti vašu izjavu o pokeru, jer je očito da se time skreće fokus s igre na druge stvari. Rekli ste da ćete preuzeti odgovornost ako ispadnete - koliki je pritisak i kada će Hajduk biti prvak?', glasilo je pitanje, točnije, niz pitanja, na koja Gattuso nije smio dati odgovor.

Prema dostupnim informacijama, talijanski PR odlučio je blokirati pitanja, a razlog bi mogao biti i to što je novinar prethodno stao u obranu izbornika BiH Sergeja Barbareza.

S druge strane, na pitanja koja su postavljena odgovarao je Gianluigi Donnarumma, koji je naglasio da Italija u Zenicu dolazi maksimalno fokusirana.

'Znamo da moramo odigrati veliku utakmicu. Moramo dati maksimum. Bit će teško, ali moramo pristupiti susretu smireno i s pozitivnom energijom. Spremni smo pružiti ono što naši navijači, ovdje i kod kuće, očekuju', poručio je talijanski vratar.

Govoreći o napadu Bosne i Hercegovine, posebno je izdvojio Edina Džeku.

'Dobro poznajem njihove napadače, riječ je o kvalitetnim igračima s dobrom tehnikom. Igrao sam protiv Džeke i znamo što možemo očekivati. To je organizirana momčad, ali vjerujem da ćemo ih uspjeti zaustaviti i izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo', dodao je Donnarumma.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pogledajte žestoki sukob hrvatskih navijača; koristile se i letve
Bennacer sve dalje od Dinama; evo gdje bi mogao nastaviti karijeru
Poznate su posljedice brutalnog starta; futsal legendu čeka dug oporavak

