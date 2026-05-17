što reći?

Ronaldo ostao bez još jednog trofeja, a onda potezom na dodjeli izazvao žestoke kritike

S.Č.

17.05.2026 u 01:19

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo Izvor: Profimedia / Autor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Cristiano Ronaldo i dalje čeka prvi veliki trofej s Al Nassrom. Saudijski klub izgubio je finale azijske Lige prvaka 2 od japanske Gambe Osake 1:0, a nakon utakmice više se priča o Ronaldovu potezu nego o samom porazu.

Al Nassr je u finale ušao kao favorit, ali nije uspio opravdati očekivanja. Gol odluke pao je u 30. minuti, kada je Hummet pogodio mrežu saudijske momčadi i donio veliki trofej japanskom klubu.

Ronaldo nije došao po medalju

Poraz je teško pao igračima Al Nassra, a posebno Ronaldu, koji je odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka otišao prema svlačionici.

Uslijedila je dodjela medalja, no portugalska zvijezda nije se pojavila na terenu. Prema snimkama i izvještajima s utakmice, Ronaldo je bio jedini igrač Al Nassra koji nije sudjelovao u ceremoniji i primio srebrnu medalju.

Taj potez odmah je izazvao brojne kritike jer se od igrača njegova statusa očekuje da i u porazu pokaže poštovanje prema protivniku, natjecanju i vlastitim suigračima.

Al Nassr opet ostao praznih ruku

Ronaldo je u Al Nassr stigao krajem 2022. godine nakon odlaska iz Manchester Uniteda, a njegov transfer otvorio je vrata velikom valu dolazaka europskih zvijezda u Saudijsku Arabiju.

Ipak, unatoč golemim ulaganjima i velikim očekivanjima, Al Nassr od njegova dolaska i dalje ne uspijeva doći do željenog trofeja.

Ovaj poraz dodatno će pojačati pritisak na klub i Ronalda, a izostanak s dodjele medalja samo je dodao novu kontroverzu na još jednu bolnu večer za saudijskog velikana.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SJAJAN NASTUP

SJAJAN NASTUP

Pogledajte kako je sjajni Hrgović pobijedio Allena
GOVOR KAPETANA

GOVOR KAPETANA

Livaja: Htio bih se ispričati suigračima, navijačima i klubu
PROZVAO GA JE

PROZVAO GA JE

Hrgović odmah nakon velike pobjede saznao protiv koga se sljedećeg bori

najpopularnije

Još vijesti