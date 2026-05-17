Ronaldo ostao bez još jednog trofeja, a onda potezom na dodjeli izazvao žestoke kritike

Cristiano Ronaldo i dalje čeka prvi veliki trofej s Al Nassrom. Saudijski klub izgubio je finale azijske Lige prvaka 2 od japanske Gambe Osake 1:0, a nakon utakmice više se priča o Ronaldovu potezu nego o samom porazu.
Al Nassr je u finale ušao kao favorit, ali nije uspio opravdati očekivanja. Gol odluke pao je u 30. minuti, kada je Hummet pogodio mrežu saudijske momčadi i donio veliki trofej japanskom klubu.
Ronaldo nije došao po medalju
Poraz je teško pao igračima Al Nassra, a posebno Ronaldu, koji je odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka otišao prema svlačionici.
Uslijedila je dodjela medalja, no portugalska zvijezda nije se pojavila na terenu. Prema snimkama i izvještajima s utakmice, Ronaldo je bio jedini igrač Al Nassra koji nije sudjelovao u ceremoniji i primio srebrnu medalju.
Taj potez odmah je izazvao brojne kritike jer se od igrača njegova statusa očekuje da i u porazu pokaže poštovanje prema protivniku, natjecanju i vlastitim suigračima.
Al Nassr opet ostao praznih ruku
Ronaldo je u Al Nassr stigao krajem 2022. godine nakon odlaska iz Manchester Uniteda, a njegov transfer otvorio je vrata velikom valu dolazaka europskih zvijezda u Saudijsku Arabiju.
Ipak, unatoč golemim ulaganjima i velikim očekivanjima, Al Nassr od njegova dolaska i dalje ne uspijeva doći do željenog trofeja.
Ovaj poraz dodatno će pojačati pritisak na klub i Ronalda, a izostanak s dodjele medalja samo je dodao novu kontroverzu na još jednu bolnu večer za saudijskog velikana.