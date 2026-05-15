Mateo Kovačić napušta City? Ima ponudu koja bi mu mogla potpuno promijeniti karijeru

Jedno od zvučnijih imena ljetnog prijelaznog roka vrlo lako bi mogao biti naš Mateo Kovačić (32). Engleski mediji tvrde kako hrvatski reprezentativac ovog ljeta napušta Manchester City nakon dvije godine provedene na Etihadu
Mateo Kovačić (32) je tijekom karijere nosio dresove nekih od najvećih europskih klubova. Nakon Dinama igrao je za Inter, Real Madrid i Chelsea, a u ljeto 2023. godine postao je igrač Manchester Cityja. No, engleski mediji sad tvrde da je njegov boravak u Engleskoj pri kraju.
Već se u zimskom prijelaznom roku spominjao mogući transfer u Milan, a sada je cijela priča dobila novu dimenziju jer se u utrku navodno uključio i jedan klub iz Saudijske Arabije. Ime tog kluba zasad nije izašlo u javnost, ali je navodno riječ o iznimno bogatoj ponudi, kakvu Mateo Kovačić dosad nije imao na stolu.
No, engleski izvori navode da se Kovačić ipak neće odlučiti na potez kao njegov nekadašnji suigrač iz reprezentacije Marcelo Brozović. Iako je financijska ponuda iz Saudijske Arabije navodno ogromna, Mateo Kovačić bi ipak radije ostao u Europi. Upravo zato se, uz Milan, sve češće spominje i njegov mogući povratak u Inter, a navodno su zainteresirani i neki turski velikani koji bi ga vrlo rado vidjeli u svojom redovima.
Navodno su kontakti s Milanom postojali još u siječnju, a u cijeloj priči spominje se i Kovačićev kum Luka Modrić. Tijekom ljeta pregovori bi se trebali ponovno intenzivirati, dok će puno toga biti jasnije nakon Svjetskog prvenstva, na kojem će Kovačić gotovo sigurno biti dio hrvatske reprezentacije.
U ovom trenutku sve upućuje na to da je odlazak s Etihada vrlo izgledan. Mateo Kovačić s Manchester Cityjem ima ugovor do ljeta 2027. godine, ali upravo je ovo ljeto trenutak u kojem i engleski klub može nešto zaraditi od njegova transfera.
Veći dio ove sezone Mateo Kovačić propustio je zbog ozljede i operacije, no sada je ponovno spreman i očekuje se da bude u punoj formi za nastup na Svjetskom prvenstvu. Upravo zato pred njim je vrlo važno ljeto, u kojem će morati donijeti odluku o sljedećem koraku u karijeri.