Mateo Kovačić napušta City? Ima ponudu koja bi mu mogla potpuno promijeniti karijeru

Mateo Kovačić (32) je tijekom karijere nosio dresove nekih od najvećih europskih klubova. Nakon Dinama igrao je za Inter, Real Madrid i Chelsea, a u ljeto 2023. godine postao je igrač Manchester Cityja. No, engleski mediji sad tvrde da je njegov boravak u Engleskoj pri kraju.

Već se u zimskom prijelaznom roku spominjao mogući transfer u Milan, a sada je cijela priča dobila novu dimenziju jer se u utrku navodno uključio i jedan klub iz Saudijske Arabije. Ime tog kluba zasad nije izašlo u javnost, ali je navodno riječ o iznimno bogatoj ponudi, kakvu Mateo Kovačić dosad nije imao na stolu.

No, engleski izvori navode da se Kovačić ipak neće odlučiti na potez kao njegov nekadašnji suigrač iz reprezentacije Marcelo Brozović. Iako je financijska ponuda iz Saudijske Arabije navodno ogromna, Mateo Kovačić bi ipak radije ostao u Europi. Upravo zato se, uz Milan, sve češće spominje i njegov mogući povratak u Inter, a navodno su zainteresirani i neki turski velikani koji bi ga vrlo rado vidjeli u svojom redovima.

Navodno su kontakti s Milanom postojali još u siječnju, a u cijeloj priči spominje se i Kovačićev kum Luka Modrić. Tijekom ljeta pregovori bi se trebali ponovno intenzivirati, dok će puno toga biti jasnije nakon Svjetskog prvenstva, na kojem će Kovačić gotovo sigurno biti dio hrvatske reprezentacije.