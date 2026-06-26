Ovo je najveći taktički trend Svjetskog prvenstva. Viđa se gotovo na svakoj utakmici

Brojne utakmice grupne faze odlučene su upravo nakon brzih tranzicija. Norveška je tako nekoliko puta ozbiljno zaprijetila Francuskoj nakon osvojenih lopti, Ekvador je šokirao Njemačku brzim izlascima prema naprijed, a Turska je protiv SAD-a u završnici iskoristila upravo takvu situaciju za pobjednički pogodak.

Analitičari smatraju da je razlog jednostavan. Reprezentacije koje dominiraju posjedom ostavljaju sve više prostora iza posljednje linije, a fizički moćni i brzi napadači to znaju iskoristiti.

Istodobno, broj pogodaka na ovom Svjetskom prvenstvu ruši rekorde. Već prije kraja grupne faze srušen je rekord iz Katara 2022., kada je na cijelom turniru postignuto 172 pogotka. Na ovogodišnjem prvenstvu rekord je pao već tijekom posljednjih utakmica grupne faze.

Velik broj golova objašnjava se kombinacijom nekoliko čimbenika. Osim napadačkog pristupa mnogih reprezentacija, stručnjaci ističu i duge sudačke nadoknade, veći broj utakmica, kvalitetnije napadače te službenu loptu koja zbog svojih karakteristika pogoduje ofenzivnoj igri.

Dok su posljednjih godina mnogi smatrali da je posjed lopte jedini put do uspjeha, Svjetsko prvenstvo 2026. pokazalo je da je brzina u tranziciji ponovno jedno od najopasnijih oružja u modernom nogometu. Ponekad su dovoljne dvije ili tri sekunde da se osvoji lopta i stvori prilika za pogodak.