Ovo je 11 igrača Dinama koji će večeras započeti utakmicu protiv Vukovara

Dinamo je u 1. kolu slavio 2:0 na gostovanju kod Osijeka, a za očekivati je da će večeras trener Mario Kovačević susret započeti s istih 11 igrača koji su startali i na Opus Areni.

'Boli me glava od razmišljanja koga staviti u sastav', kazao je Kovačević u najavi susreta te napomenuo da ipak onih 11 koji su započeli u Osijeku imaju prednost.

To bi značilo da će Dinamo krenuti u formaciji 4-3-3, a prvih 11 bi trebali biti:

Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Ljubičić, Mišić, Villar - Lisica, Beljo, Vidović