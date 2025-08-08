procurio sastav modrih

Ovo je 11 igrača Dinama koji će večeras započeti utakmicu protiv Vukovara

I.Ž.

08.08.2025 u 11:14

NK Dinamo
NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL
Bionic
Reading

Prvu utakmicu 2. kola SHNL-a večeras na Maksimiru igraju Dinamo i novi prvoligaš Vukovar (21 sat, MAXSport 1, MAXtv)

Prvu službenu ovosezonsku utakmicu na Maksimiru Dinamo igra večeras (21 sat, MAXSport 1, MAXtv) u 2. kolu SuperSport HNL-a protiv novog prvoligaša Vukovara.

vezane vijesti

Dinamo je u 1. kolu slavio 2:0 na gostovanju kod Osijeka, a za očekivati je da će večeras trener Mario Kovačević susret započeti s istih 11 igrača koji su startali i na Opus Areni.

'Boli me glava od razmišljanja koga staviti u sastav', kazao je Kovačević u najavi susreta te napomenuo da ipak onih 11 koji su započeli u Osijeku imaju prednost.

To bi značilo da će Dinamo krenuti u formaciji 4-3-3, a prvih 11 bi trebali biti:

Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Ljubičić, Mišić, Villar - Lisica, Beljo, Vidović

Osijek - Dinamo 0:2 (sažetak, 1. kolo SHNL-a) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

No, Kovačević ima na raspolaganju impresivnu širinu kadra u momčadi pa je sigurno da će priliku protiv Vukovara dobiti i oni koji su, za sada, u 'drugom planu'. Prije svih je to Stojković koji je protiv Osijeka ušao u igru, unio dodatnu energiju, zabio gol... Tu je i Kulenović koji je također ušao s klupe i zabio za 1:0 protiv Osijeka, a priliku bi trebao dobiti i Mudražija koji je bio sjajan na pripremama.

Da, trener Dinama ima slatke brige, konkurencija u momčadi je strašna, praktički na svakoj poziciji ima dva ili tri podjednako kvalitetna igrača.

Utakmica Dinama i Vukovara 1991 počinje u 21 sat (Max Sport 1, MAXtv). Glavni sudac je Patrik Pavlešić (Duga Resa), pomoćnici su Ivan Starčević (Dugo Selo) i Vedran Đurak (Sv. Ivan Zelina). VAR sudac je Tihomir Pejin (Donji Miholjac), a AVAR Antonio Melnjak (Rijeka).

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NIJE SVE BAJNO

NIJE SVE BAJNO

Hajduk je odigrao sjajno, ali bez jedne stvari neće moći protiv jačih ekipa
veliki pritisak

veliki pritisak

Trenera Dinamo Cityja jedan je detalj s Poljuda posebno impresionirao
što se događa?

što se događa?

Otkriveno zašto je Haliloviću iznenada propao već dogovoreni transfer

najpopularnije

Još vijesti