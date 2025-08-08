Ovo je 11 igrača Dinama koji će večeras započeti utakmicu protiv Vukovara

Prvu utakmicu 2. kola SHNL-a večeras na Maksimiru igraju Dinamo i novi prvoligaš Vukovar (21 sat, MAXSport 1, MAXtv)
Prvu službenu ovosezonsku utakmicu na Maksimiru Dinamo igra večeras (21 sat, MAXSport 1, MAXtv) u 2. kolu SuperSport HNL-a protiv novog prvoligaša Vukovara.
Dinamo je u 1. kolu slavio 2:0 na gostovanju kod Osijeka, a za očekivati je da će večeras trener Mario Kovačević susret započeti s istih 11 igrača koji su startali i na Opus Areni.
'Boli me glava od razmišljanja koga staviti u sastav', kazao je Kovačević u najavi susreta te napomenuo da ipak onih 11 koji su započeli u Osijeku imaju prednost.
To bi značilo da će Dinamo krenuti u formaciji 4-3-3, a prvih 11 bi trebali biti:
Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlof - Ljubičić, Mišić, Villar - Lisica, Beljo, Vidović
No, Kovačević ima na raspolaganju impresivnu širinu kadra u momčadi pa je sigurno da će priliku protiv Vukovara dobiti i oni koji su, za sada, u 'drugom planu'. Prije svih je to Stojković koji je protiv Osijeka ušao u igru, unio dodatnu energiju, zabio gol... Tu je i Kulenović koji je također ušao s klupe i zabio za 1:0 protiv Osijeka, a priliku bi trebao dobiti i Mudražija koji je bio sjajan na pripremama.
Da, trener Dinama ima slatke brige, konkurencija u momčadi je strašna, praktički na svakoj poziciji ima dva ili tri podjednako kvalitetna igrača.
Utakmica Dinama i Vukovara 1991 počinje u 21 sat (Max Sport 1, MAXtv). Glavni sudac je Patrik Pavlešić (Duga Resa), pomoćnici su Ivan Starčević (Dugo Selo) i Vedran Đurak (Sv. Ivan Zelina). VAR sudac je Tihomir Pejin (Donji Miholjac), a AVAR Antonio Melnjak (Rijeka).