Ovakva najava legendarnog Mladena Mladenovića sigurno će odjeknuti u svlačionici Dinama uoči okršaja protiv Atalante

Nogometaši Dinama nakon tri sezone opet se nalaze među europskom elitom. Prvi suparnik 'modrih' u Ligi prvaka stari je znanac maksimirskih tribina, talijanska Atalanta, protiv koje je zagrebački klub igrao u sezoni 1990./91., ali i ispao u dvije vrlo neizvjesne utakmice

'Ni govora, daleko je to od onog nivoa. Sada jedva uspijevam puknuti sa 16 metara, ha, ha.'

Dok ste nosili dres Dinama, a bilo je to dvije sezone, igrali ste u igrački snažnom Dinamu sa Zvonom Bobanom, Davorom Šukerom, Kujtimom Shalom...

'Reći ću nešto što će mi možda neki zamjeriti - ta naša generacija bila je bolja i od one iz 1982. godine, kada je Dinamo uzeo naslov prvaka bivše države. Mi smo u prvoj sezoni izgubili od Olimpije 3:1 i tu smo prokockali priliku za naslov prvaka. A što se momčadi tiče, pa pogledajte kakve smo igrače imali. Ako je trebalo riješiti utakmicu, imali smo Bobana, ako nije on uspio, onda bi to napravio Šuker. Ili ako njemu nije išlo, onda bih ja opalio s 30 metara. Ili Kujtim Shala. Ali imali smo i Panadića, Ladića, Peršona, Ištvanića, Cupana...'

Nažalost, ni takva momčad vam nije bilo dovoljna da prođete Atalantu.

'Atalanta je momčad koja je uvijek bila u sredini tablice talijanskog prvenstva. Ali moram reći da je u to vrijeme talijanska liga bila najjača u Europi. I tada su bili strašno jaki, s Claudijem Caniggiom. Baš kao što su i danas opasni. Posebno žalim jer smo u prvoj utakmici zaslužili bolji rezultat, bili smo dobri, ali nismo zabili gol. I onda je Boban u uzvratu prekrasnim udarcem zabio iz slobodnjaka, ali vrlo brzo Atalanta je zabila iz penala, koji je možda bio, a možda i ne.'

Jesu li toliko opasni da ih se Dinamo mora bojati?

'U svakom slučaju riječ je o čvrstoj momčadi, dobro posloženoj. I koja igra tipični talijanski nogomet, odnosno ne očekujem utakmicu s puno golova.'

A čemu se onda Dinamo može nadati?

'Vjerujem da Dinamo može do pobjede, nekakvih 1:0. Ali nekako sam dojma da bi mu bilo lakše da se igra u Bergamu.'

Podsjetili smo ga kako se uzvrat neće igrati u Bergamu jer se preuređuje stadion, pa će se druga utakmica igrati na San Siru.

'Još bolje. Tada ni Atalanta neće imati baš takvu sigurnost domaćeg stadiona.'

Pa u čemu vidite prednost Dinama?

'Dinamo je odlično posložen te isto tako vođen od trenera Bjelice. Ima puno mladih igrača, na čelu s Danijem Olmom. Ovdje mogu istaknuti i mladog Nikolu Mora, a koji bi mogao izrasti u Modrićeva nasljednika. Doduše, kad sam spomenuo Olma, onda moram dodati da je riječ o odličnom igraču, ali bi ponekad trebao preuzeti odgovornost i sâm riješiti utakmicu. Događa mu se, baš kao i Luki Modriću, da je dominantan, ali bez konkretnog učinka. Trebao bi više biti vođa. Baš kao što bi to trebao biti i Luka Modrić u reprezentaciji. Lako je igrati kada momčad igra dobro, ali kada ne ide, onda treba preuzeti odgovornost', završio je Mladen Mladenović.