Milan Bandić ugostio Dinamo i po tko zna koji puta dao obećanje za koje svi u klubu žele da se napokon ispuni

Povodom plasmana GNK Dinamo u grupnu fazu elitnog natjecanja Liga prvaka koja se ponovno vraća u Zagreb, gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić ugostio je prvu momčad i delegaciju Dinama na svečanom prijemu u palači Dverce

'Pokazali ste da cijenite naše sportske uspjehe. Mi smo sedmi put izborili mjesto u Ligi prvaka koja je elitno i prestižno natjecanje. Dinamo je oduvijek pripadao Zagrebu, ponosni smo na to i uvijek smo tim rezultatima dizali i ugled našeg grada. Jako mi je drago što naš Zagreb vežemo za najznačajnija sportska zbivanja u Europi, pa i u svijetu. Gospodine gradonačelniče, posebno nam je drago što smo nakon uloženog truda donijeli odluke o izgradnji stadiona i kompleksa Maksimir, što je od presudnog značaja za naš klub.'

Gradonačelnik Milan Bandić uputio je delegaciji najtrofejnijeg hrvatskog nogometnog kluba nekoliko riječi:



'Dinamo je Zagreb i Hrvatska. Ušli ste u ligu najboljih i zaslužili ste najbolje. Veseli me prva utakmica Lige prvaka s Atalantom, pa dalje Shakhtar i Manchester City. Želim vam reći da nije sramota izgubiti, sramota je biti poražen. Igrajte svoju igru, budite prepoznatljivi kao do sada, pa makar nekad izgubili. Ali ne smijete biti poraženi i ne smijete uprljati grb koji časno nosite, zaštitni znak Zagreba i Hrvatske. To je simbol hrvatskog identiteta, klub je zagrebačka i hrvatska svetinja. Nenade, tebi hvala što si napravio jednu harmoničnu, efikasnu i jednu od najuspješnijih ekipa Europe. Želim vam puno zdravlja i uspjeha i da se zajedno veselimo.'